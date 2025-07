Két Molnár Ferenc-darabot mutat be a Centrál Színház nyáron Szigligeten

Újabb “független” jelentés, újabb próbálkozás a magyar gyermekvédelem hiteltelenítésére. A brüsszeli székhelyű European Parliamentary Forum for Sexual and Reproductive Rights (EPF) most épp azt számolgatta, mennyit fektetett Magyarország abba, hogy megállítsuk a gender-ideológia terjedését - közölte videójában Bólya Boglárka, az Európai Unió szuverenista reformfolyamatának előmozdításáért felelős miniszteri biztos.