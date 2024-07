Csákánnyal rendőrökre támadt

2024. július 18. 11:34

Letartóztatta a Debreceni Járásbíróság nyomozási bírája egy hónapra azt a férfit, aki csákánnyal támadt rá a rendőrökre, valamint a hatóság munkatársait fenyegető apját is - közölte a Központi Nyomozó Főügyészség csütörtökön az MTI-vel.

Közleményük szerint hétfő reggel jelentek meg rendőrök a harmincas évei elején járó férfi nyírségi otthonában, mert elrendelték az elővezetését szabadságvesztés büntetésének végrehajtása végett.



Amikor közölték az intézkedés okát, a férfi elengedte a harci kutyáját, hogy a járőrök ne tudjanak bemenni az ingatlanba, majd egy 110 centiméteres nyelű csákánnyal feléjük hadonászva kijelentette, hogy megöli őket, ha bemennek a kapun.



A rendőrök erősítést kértek a helyszínre, és a szomszédos ingatlan felől bementek az udvarba. A férfi bemenekült a házba. A járőrök berúgták az ajtót, erre a férfi meglendítette a csákányt egyikük felé, de a rendőrnek sikerült ellépnie az ütés elől.



Az elkövető ellenállását végül úgy sikerült letörni, hogy gázspray-t alkalmaztak és az egyik rendőr elővette a szolgálati lőfegyverét - írták.



Időközben megérkezett az elkövető apja, aki az egyik rendőrt azzal fenyegette, hogy bosszút áll rajta, akár meg is öli az intézkedés miatt.



A közlemény szerint a két férfi még bilincselés közben is ellenállt, a fiatalabb menekülni próbált, az idősebb pedig tovább fenyegetőzött.



A két férfit őrizetbe vették, a fiatalabbat hivatalos személy sérelmére elkövetett emberölés kísérlete és felfegyverkezve elkövetett, hivatalos személy elleni erőszak, míg az idősebbet hivatalos személy elleni erőszak bűntette miatt gyanúsítottként hallgatták ki.



A büntetett előéletű elkövetők - akik jelenleg más büntetőeljárás hatálya alatt is állnak - tagadják a cselekmény elkövetését és védőjükkel együtt fellebbeztek a bíróság végzése ellen - áll a közleményben.

mti