A BRFK fokozza a sebességméréseket az Árpád hídon

2024. július 19. 11:02

Fokozza a közlekedők ellenőrzését az Árpád hídon a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK), az autósok a hét minden napján, bármikor számíthatnak sebességmérésre, akár rendőri jelzés nélküli gépkocsikból is - mondta a BRFK közlekedésrendészeti főosztályának megbízott vezetője pénteken a helyszínen tartott sajtótájékoztatón.

Léránt Krisztián felidézte, hogy tavaly nyáron egy spontán kialakult közlekedési versenyből lett baleset, amelyben egy vétlen kerékpáros meghalt.



Az eset óta kiemelten figyelnek az Árpád hídra és annak közvetlen környezetére, nem tűrik, hogy "az Árpád hidat versenypályának nézzék", és határozottan fellépnek "a deviáns közúti magatartás ellen" - jelentette ki a főosztályvezető.



Léránt Krisztián közölte, az elmúlt egy évben a hídon 2538 felvételt készítettek sebességtúllépésről, többségében délután 6 és reggel 7 óra között: 19 esetben a hídon megengedett óránkénti 70 kilométeres sebesség dupláját mérték, 2200 esetben 86-95 kilométeres óránkénti sebességgel közlekedtek autósok, a rekord pedig 161 kilométer/óra volt.



Az elmúlt hetek történései alapján a rendőrség úgy döntött, hogy az ellenőrzéseket tovább szükséges fokozni, július 3-án ugyanis a hídon egy lopott taxival okoztak balesetet, amelyben az elkövető mellett két vétlen ember is meghalt, pár napja pedig egy kanyarodó autós ütött el egy kerékpárost, aki súlyos sérüléseket szenvedett - mondta a főosztályvezető.



Ezért újabb sebességmérésre alkalmas helyszíneket jelöltek ki, civil autókat is bevetettek, valamint a mozgás közbeni sebességmérésre alkalmas készülékeket is használják - közölte Léránt Krisztián, megjegyezve, hogy a nyár miatt a főváros forgalma csökkent, de "nem a gyorshajtók mentek szabadságra".



Elmondta, az elmúlt négy napban összesen 103 gyorshajtót "füleltek le", a rekorder 129 kilométeres óránkénti sebességgel hajtott.



A főosztályvezető kitért arra is, hogy az Árpád hídon elkövetett sebességtúllépések mennyisége és mértéke nem kirívóan magas a főváros hasonló adottságokkal rendelkező többi útszakaszához képest.



Léránt Krisztián végül felhívta a figyelmet arra, hogy "a közlekedés társasjáték", ezért azt kérik, hogy egymásra figyelve, a KRESZ szabályait betartva közlekedjenek az emberek, mert "mindenkit hazavárnak".



MTi