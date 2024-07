Kékszalag - Az RSM nyerte a gyorsasági versenyt

2024. július 19. 18:23

A Vándor Róbert kormányozta RSM nyerte a Kékszalag gyorsasági versenyét, a balatonfüredi Audi Speed Challenge-et péntek délután.

A Kékszalag Fesztivál részeként már hagyományosan megrendezett gyorsasági versenyen a Kékszalag leggyorsabb katamaránjai vettek részt. Egy nagy hiányzó volt, az idei második helyezett Kaiser Kristóf, aki közösségi oldalán azt írta, hogy a csütörtöki versenyen történt kisebb-nagyobb technikai problémák miatt nem tudott elindulni a Prospex-Deltával.



A látványos verseny idén is a balatonfüredi móló előtt zajlott, és a Kékszalag honlapjának tájékoztatása szerint a Vándor Róbert kormányozta RSM volt a leggyorsabb, mivel 1:06:81 perc alatt teljesítette a 800 méteres távot, fedélzetén a juniorkorú Vándor Jankával.



Az 56. Kékszalag Raiffeisen Nagydíjat és a tavalyi Audi Speed Challenge-et megnyerő MLS Raiffeisen Fifty-fifty most a második helyen végzett (1:27:18) a harmadikként is két percen belüli időt futó Nanushka Forestay (1:30:00) előtt.



MTi