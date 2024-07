Kékszalag - Befutott az utolsó hajó, 456-an teljesítették a távot

2024. július 20. 09:58

Szombat 2 óra 40 perc 07 másodperckor, több mint negyvenegy és fél órás vitorlázás után a 456. helyen befutott az 56. Kékszalag Raiffeisen Nagydíj utolsó hajója, a Prosecco, amelyet a célban az abszolút győztes MLS Raiffeisen Fifty-Fifty csapatának tagjai köszöntöttek.

A verseny honlapjának tájékoztatása szerint a csütörtökön elrajtolt 510 hajóból 456 teljesítette szintidőn belül a légvonalban mintegy 150 kilométeres távot.



A versenyen a rajt után a vártnál gyengébb szélben indult el mezőny. Végig nagy taktikai csata zajlott, meglepetésre a címvédő MLS Raiffeisen Fifty-Fifty a balatonkenesei bóját a kilencedik, míg a siófokit a tizedik helyen vette csak. A címvédővel akkor még a leggyorsabb egytestű vitorlások - a Liberák osztályába tartozó Raffica, valamint a Principessa - is fel tudták venni a versenyt.



Eközben az élen a Prospex-Delta, az RSM és a Process Solutions sokszor szinte fej-fej mellett haladt, többször helyet cseréltek.



A nyugati medencében a Fifty-Fifty sorra érte utol vetélytársait. Keszthelyen a hatodik helyen fordultak Józsa Mártonék, akkor még 1 óra 48 perces hátránnyal. Aztán míg a három hajóból álló élboly tagjai visszafelé többször szinte egy helyben álltak, a Fifty-Fifty egyre közelebb került hozzájuk. Ráadásul az élen haladó katamaránok a középső medencében szembe találták magukat a több száz hajóból álló főmezőnnyel, ami további nehézségeket okozott nekik.



A befutó előtt a Fifty-Fifty már az éllovas Prospex-Deltát üldözte, és az utolsó pillanatokban sikerült megelőznie.



A győztes Józsa Márton a parton egy fogalmazott: ez volt eddig a legkomolyabb, a legélesebb győzelmük, a legizgalmasabb csatájuk.



A szervezők tájékoztatása szerint Haranghy Csaba, a Magyar Vitorlás Szövetség elnöke azt hangsúlyozta: hogy a Kékszalagon nincsenek vesztesek, mindenki elismerést érdemel, aki teljesíteni tudja a távot.



Holczhauser András, a Magyar Vitorlás Szövetség főtitkára szerint nem volt még ilyen fordulatos a Kékszalag élmezőnyének küzdelme, ami rámutatott a vitorlázás változatosságára.



A főtitkár a verseny honlapjának arról is nyilatkozott, hogy bevált az új nyomkövető eszköz, amelyet a hozzá tartozó online alkalmazással együtt a Széchenyi István Egyetem Digitális Fejlesztési Központja a Magyar Telekommal közösen, a Magyar Vitorlásszövetséggel együttműködésben fejlesztett.



Az 56. Kékszalag első tíz helyén csak katamaránok végeztek: 1. a MLS Raiffeisen Fifty-Fifty (kormányos: Józsa Márton, 12 óra 24 perc 47 másodperc, 2. a Prospex-Delta (Kaiser Kristóf, 12:25:37), 3. az RSM (Vándor Róbert, 12:30:12), 4. a Process Solutions (Litkey Farkas, 12:34:08), 5. az AUDAX Django (Petrányi Zoltán, 12:42:45), 6. a TEAM SUZUKI (Büki Gábor, 12:45:03), 7. a Nanushka Forestay (Váradi Szabó János, 12:45:28), 8. a Team Kaáli (Sallai Gábor, 12:48:17), 9. a Ribstory (Schwarcz Ferenc Ákos, 13:44:02), míg a 10. a Triniteam (Kreskai György László, 13:52:17) lett.



A leggyorsabb egytestű hajó, a Principessa Oroszlán Péterrel a 11. helyen végzett (14:42:55). Nagy harcot folytattak a Király Zsolt kormányozta Rafficával, akik a 12. helyen (14:54:44) futottak be.



A Kékszalag Európa leghosszabb tókerülő vitorlásversenye, a hajósokra a 48 órás szintidő alatt légvonalban több mint 150 kilométeres út vár. A balatonfüredi rajt után Balatonkenese, Siófok és a Tihanyi-szoros érintésével haladnak, majd Keszthelynél fordulva térnek vissza Balatonfüredre.



A Kékszalag időrekordját továbbra is a Józsa Márton vezette Fifty-Fifty tartja - saját korábbi eredményét tavaly megdöntve 5 óra 3 perc 56 másodperces idővel -, legtöbbször, tizenháromszor pedig Litkey Farkas győzött.



MTi