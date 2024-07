Párizs 2024 - Érkeznek a magyar sportolók az olimpiai faluba

2024. július 23. 17:37

Egyre több magyar sportoló foglalja el szálláshelyét a párizsi nyári játékok olimpiai falujában, ahova kedden is érkezett egy csoport.

Asztaliteniszezők és ökölvívók költöztek be a kijelölt lakásokba, majd igyekeztek némi élelemhez jutni, azután pedig elkezdték az ismerkedést a városrésszel, amely az otthonuk lesz az elkövetkező napokban.



A Nemzetközi Olimpiai Bizottság keddre nyílt napot szervezett, így végig lehetett követni, hogyan zajlik egy beköltözés: Ecseki Nándor foglalta el éppen a szobáját, és ismerkedett a körülményekkel. A Madarász Dórával vegyes párosban induló asztaliteniszezőnek pozitívak voltak az első benyomásai. Elmondta, hogy az evezős Pétervári-Molnár Bendegúz lesz a szobatársa, ami szerinte azért jó, mert vele ellentétben neki már van olimpiai tapasztalata.



"Ez az első olimpiám, de remélem, nem az utolsó" - jelentette ki.



Az utazásról az MTI-nek azt mondta: "problémamentes volt, minden nagyon simán ment, nem volt késés sehol".



A versenyére, illetve a szerdai sorsolásra rátérve úgy fogalmazott, a 16-os mezőnyben 11. kiemeltek, így az erősebbek közül kapnak majd ellenfelet, de a kínaiakat mindenképpen szeretnék elkerülni.



"A svéd, a román, vagy a spanyol ellenfél jöhetne, de talán még a hongkongi is" - tette hozzá.



A vegyes páros szombaton áll asztalhoz a nyolcaddöntőben, a női kézilabdázók viszont akkor már túl is lesznek az első mérkőzésükön. Ők a megnyitó előtti napon, csütörtökön 19 órakor a címvédő és világbajnok franciákkal csapnak össze várhatóan telt ház előtt.



A csapat hétfőn érkezett meg, a tervezetthez képest késéssel, így a Dél-párizsi 6-os Arénában nem tudott edzeni.



"Tényleg nagyon húzós napon voltunk túl, örültem, hogy legalább itt a faluban edzhettünk, újra labdát fogtunk és vissza tudtunk állni a ritmusba" - mondta az MTI-nek Simon Petra.



"Mindennel teljes mértékben elégedettek vagyunk. Nekem ez még nagyon új, tényleg elképesztő itt lenni. - folytatta az első olimpiáján szereplő 19 éves irányító. - Minden nemzet sztárjai itt járkálnak a faluban, és ez tényleg egy nagy közösség, folyamatosan cserélgetjük a kitűzőket. Nagyon jó érzés itt lenni."



Simon Petra kijelentette: készen állnak.



"Én nagyon várom már az olimpia kezdetét, és majd meglátjuk, hogy mire leszünk képesek" - tette hozzá.



Szöllősi-Schatzl Nadine azt mondta, nagyon jó lenne a helyszínen is edzeni egyet, de ha esetleg nem jönne össze, az nem szabad, hogy befolyásolja majd a játékukat.



A 30 éves balszélsőnek már van olimpiai tapasztalata. A tokiói viszonyokhoz képest a legfontosabb különbségként azt említette meg, hogy itt most sokkal szabadabbnak érzi magát.



"Nem kell állandóan odafigyelni arra, hogy maszkban járjunk, kesztyűt vegyünk fel, hogy folyamatos tesztelések vannak, vagy azon izgulni, hogy milyen lesz a teszt eredménye" - mondta.



Arról is beszélt, hogy sok időt ugyan még nem töltöttek a faluban, de amint lehetett, "mentek felfedezni".



"Már az első napon világsztárokkal tudtunk találkozni" - mesélte, és meg is nevezte őket, az étteremben a spanyol teniszező Rafael Nadalt és Carlos Alcarazt, valamint az amerikai tornász Simone Bilest látták.



"Megrohamozták őket az emberek. Ez is nagy élmény, hogy láthatjuk őket" - folytatta.



Az első meccsüket illetően úgy vélekedett, hogy "érdekes lesz".



"Telt ház várható, de úgy gondolom, hogy a nyomás nem rajtunk lesz, hanem a francia csapaton, amely hazai pályán szerepel és ellenünk az első meccsét játssza. A mi oldalunkról pedig elmondhatjuk, hogy az olimpia első meccseinek egyikét játsszuk a házigazda ellen. Szerintem ez nagyon jó lesz, már most kirázott a hideg. Nagyon várjuk, hogy elkezdjük, hogy nem csak edzünk, hanem hogy ott legyünk, hallhassuk a Himnuszt. Tudjuk, hogy sok magyar szurkoló is ki fog látogatni. Azt tudom mondani, hogy a tőlünk telhető legtöbbet meg fogjuk tenni, hogy minél jobb eredményt érjünk el" - ígérte.



A női kézilabdázók a franciák után a folytatásban Brazília, Angola, Spanyolország és Hollandia csapatával találkoznak majd a csoportkörben, ahonnan az első négy helyezett jut a negyeddöntőbe.

MTI