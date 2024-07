Labdarúgó NB I - DVTK: már nincs érvényben a FIFA kizáró határozata

2024. július 23. 20:15

Már nincs érvényben a DVTK-val szemben a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) átigazolásokra vonatkozó kizáró határozata, ezért a klub minden új játékosára számíthat a Paks elleni vasárnapi bajnoki nyitányon az OTP Bank Ligában.

A diósgyőriek kedden jelentették be, hogy a FIFA döntése értelmében a klub és a korábbi vezetőedző, Kuznyecov Szergej között fennálló jogvitától függetlenül már az idénynyitón pályára léphetnek a nyári igazolások.



"Ezzel együtt természetesen tovább folytatjuk a csapat megerősítését, hogy Vladimir Radenkovic vezetőedző az általa legerősebbnek tartott csapatot küldje pályára a Paks ellen. Továbbá azt sem szabad elfelejteni, hogy a nyári átigazolási időszak egészen augusztus 31-én éjfélig tart, addig lehetőségünk van további labdarúgók szerződtetésére" - fogalmazott Bajúsz Endre, a DVTK sportigazgatója.



A DVTK a múlt héten közölte, hogy csalás miatt feljelentést tesz Kuznyecov ügyében. A szakember jogi képviselői a februári menesztést követően eljárást kezdeményeztek a klub ellen a FIFA-nál, amely ideiglenesen kizárta a diósgyőrieket az átigazolásból.



Ezzel kapcsolatban Dányi Szilárd, a DVTK jogi képviselője kifejtette, hogy a klub álláspontja szerint a FIFA-hoz beadott angol nyelvű fordításokból kimaradt, hogy Kuznyecov magyar állampolgárként kötött szerződést, ezáltal megtévesztették a FIFA-t, mivel az iratokból nem derült ki számára, hogy a korábbi vezetőedző magyar állampolgár is. Erre való tekintettel ugyanis jogvitája a DVTK-val nem tartozna a FIFA hatáskörébe, hanem a magyar nemzeti jog hatálya alá tartozik. Kuznyecov Szergej egyébként munkaügyi pert is indított a klub ellen Magyarországon magyar állampolgárként.



Az OTP Bank Liga 2023/24-es idényét újoncként hetedik helyen záró DVTK három nappal a tavaszi rajt előtt bontott szerződést a Diósgyőrbe 2022 őszén érkezett Kuznyecovval, mondván: "senki nem lehet fontosabb, mint a klub".



