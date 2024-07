Agyonszúrt egy híres küzdősportedzőt

2024. július 24. 09:50

Vádat emeltek szerdán egy érdi férfi ellen, aki tavaly augusztusban egy békéscsabai hotel szállóvendégeként halálra késelte a biztonsági alkalmazottat. Az eset nagy vihart keltett Békés vármegyében, az áldozat ugyanis egy ismert küzdősportedző volt.

A 28 éves, büntetlen előéletű érdi férfival szemben végrehajtandó börtönbüntetésre tett javaslatot a Békés Vármegyei Főügyészség emberölés bűntette miatt. Társának, egy 46 éves büntetett előéletű, többszörös visszaesőnek minősülő budapesti férfinak bűnpártolás miatt kell bíróság előtt felelnie. Az eljárás a Gyulai Törvényszéken folytatódik - közölték szerdán közleményben az MTI-vel.



Az eset tavaly augusztus 15-én, az esti órákban történt Békéscsabán; az egyik hotel szállóvendégeként a két férfi másokkal együtt vacsorázott, italozott. Az érdi férfi egy idő után hangoskodni kezdett, agresszívan lépett fel a felszolgálókkal szemben és szidalmazni kezdte az egyik pincérnőt, amikor az nem akarta kiszolgálni. A pincérnő ezért megkérte a szálloda recepciósát, hogy hívja oda a hotel biztonsági feladatait is ellátó alkalmazottját.



A Békésről érkező alkalmazott két alkalommal megütötte a hangoskodó férfit, aki a földre kerülve kinyitotta a kezében tartott, 16 centis bicskája pengéjét. A felek között verekedés alakult ki, a vendég mellkason és arcon szúrta a sértettet.



A verekedésnek az elkövető időközben helyszínre érkező testvére és munkatársai vetettek végett. A biztonsági alkalmazottat a mentők kórházba szállították, ahol rövid idő múlva meghalt a vérveszteség miatt.



Az érdi férfi elhagyta a szállodát, 46 éves társával együtt a helyi sportpálya környékén bujkáltak, majd egy - a megelőző eseményeket nem ismerő - munkatársukat kérték meg, hogy vigye őket Monorra, ahol egy külterületi tanyán rejtőztek el.



Az elkövető végül másnap reggel feladta magát a Monori Rendőrkapitányságon.



Az eset után a Magyar Ökölvívó Szövetség közleményt adott ki, amelyben leírták, hogy az elhunyt Szabó Sándor magyar bajnoki ezüstérmet szerzett ökölvívóként, később edzőként dolgozott, többek közt a felnőtt válogatottnál is szerepet vállalt; az ökölvívás mellett más küzdősportokban is kiemelkedő sikereket ért el versenyzőivel.



MTI