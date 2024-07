Labdarúgó NB I - A Diósgyőr nem akar dobogóra, nemzetközi mezőnybe jutni

2024. július 25. 14:18

A középmezőny felső harmada a cél a Diósgyőri VTK labdarúgócsapatánál Bajúsz Endre sportigazgató szerint.

A sportvezető a csütörtöki sajtótájékoztatón kiemelte, a játékosállomány magjával időben sikerült szerződést hosszabbítani, a távozók helyére pedig az új igazolások már június közepén csatlakoztak. Azt mondta, az ausztriai edzőtáborban már mindenki teljes erőbedobással tudott készülni.



A sportigazgató leszögezte, van még kiszemelt játékos, így a szeptember harmadikai átigazolási időszak zárultáig biztosan változik még a keret. Úgy fogalmazott, már most is sikerült úgy erősíteni a játékosállományt, hogy azzal reális az esély az előrelépésre.



Vladimir Radenkovic vezetőedző közölte, elégedett a felkészülési időszakban elvégzett munkával. A játékosok motiváltan, profi módon végezték a feladatukat. Szerinte még egy további edzőmérkőzésre szüksége lett volna a csapatnak, ennek ellenére úgy érzi, hogy "egyben van a DVTK" mind a pályán, mind az öltözőben.



Diósgyőr vasárnap a legutóbb ezüstérmes és kupagyőztes Paks ellen kezdi a bajnokságot hazai pályán, Radenkovic a tavaszihoz hasonló mérkőzést vár. Azt mondta, pontokat akarnak szerezni annak ellenére, hogy a paksiak "már ritmusban vannak" a nemzetközi kupaszereplésük kapcsán.



Holdampf Gergő a sajtótájékoztatón azt mondta, kemény felkészülési időszakon vannak túl és készen állnak a bajnoki rajtra. A csapatkapitány megerősítette a vezetőedző által közölteket, egységet alkotnak, de ahhoz, hogy valóban jól összekovácsolódjon a csapat, szerinte a jó eredményekre is szükség van.



Az érkezők között van Herbák Máté mellett a horvát kapus Karlo Sentic, a marokkói szélső, Mohammed Rharsalla és bosnyák válogatott védő Sinisa Sanicanin. Kölcsönben erősíti idén a diósgyőrieket Huszár Marcell és Varga Zétény, valamint a szerb Uros Dregic és Marko Rakonjac. Távozott Tóth Balázs, aki az idényt már nyíregyházi színekben kezdi el. Bánhegyi Bogdánt és Csatári Gergőt kölcsönadták Kazincbarcikára, Bokros Szilárdot pedig Kassára.



A DVTK az NB I előző idényében hetedikként zárt.



