Luxemburgban az LMBTQ-rögeszmét kiskorúaknak oktatnák

2024. július 25. 18:16

Vitát tarthatnak a luxemburgi parlamentben az LMBTI-témák kiskorúak oktatásából való kizárásáról, mert az erről szóló petíció már elérte az ehhez szükséges 4500 aláírást - tudta meg az RTL luxemburgi műsorszolgáltató a beadvány kezdeményezőjétől.

Az elmúlt hétvégén indított petíció mindössze három nap alatt elérte a parlamenti megvitatásához szükséges aláírási küszöböt, csütörtökre már 6694-en csatlakoztak hozzá.



A petíciót Helder Rui De Almeida Neves luxemburgi állampolgár nyújtotta be, aki azzal indokolta a kezdeményezést, hogy véleménye szerint "minden családnak joga van ahhoz, hogy saját meggyőződése és elvei szerint foglalkozzon ezekkel a témákkal, illetve gyermekei pszichológiai fejlődésének megfelelően". Hozzátette, hogy "e témák korai életkorban történő bevezetése a gyermekek pszichopedagógiai fejlődésének megzavarását kockáztatja".



A kezdeményező felhívta a figyelmet arra, hogy a petíciónak "semmiképpen sem célja az LMBTI-közösséghez tartozó emberek elleni diszkrimináció vagy gyűlöletkeltés". "Nem a homofóbiáról vagy transzfóbiáról szól, csupán arról, hogy minden kiskorú gyermek számára biztosítani kell a tiszteletet és a megfelelő oktatási útmutatást. Az olyan érzékeny és személyes témáknak, mint a szexuális irányultság és a nemi identitás, tiszteletben kell tartaniuk a családi értékeket és meggyőződéseket" - olvasható a beadványban.



Az LMBTI-közösség jogait védő csoportok és más emberi jogi szervezetek megdöbbenéssel és felháborodással reagáltak kezdeményezésre.



"Megdöbbenésünknek adtunk hangot, és nyílt levelet írtunk, amelyet a képviselőháznak is címeztünk. Várjuk, hogy a többi egyesület is aláírja" - mondta Nicolas Van Elsué, a Rosa Lëtzebuerg LMBTI-jogokkal foglalkozó helyi civil szervezet elnöke a Luxembourg Times című napilapnak. "Annak ellenére, hogy a parlamentnek egyértelmű iránymutatásai vannak a homofób petíciókkal szemben, ezt a beadványt mégis elfogadták" - mutatott rá.



A konzervatív Alternatív Demokratikus Reformpárt (ADR) parlamenti képviselői üdvözölték a petíció sikerét. Tom Weidig, az ADR képviselője, a Facebookon megosztott bejegyzésében azt írta: a petíció "nagy segítség és támogatás azoknak a szülőknek, akik nem akarják, hogy gyermekeiket az iskolában befolyásolja és indoktrinálja az LMBTI-ideológia". Úgy vélte, hogy sok tanárnak "nem tetszik a woke trend az iskolákban, de ezt nem merik nyilvánosan kimondani".



Az ADR párt elnöke, Fred Keup az X-en közzétett bejegyzésében azt írta, hogy "ritkán volt olyan petíció, amelyet ennyire szívügyének tartott volna".

A Cigale Center, az LMBTI-közösséget támogató, a kormány által finanszírozott szervezet Facebook-bejegyzésben reagált a petícióra, amelyben azt írta, hogy "mindenkit szívesen látnak, aki gyűlölet vagy diszkrimináció áldozatává vált".

A petíciót május 31-én nyújtották be az illetékes parlamenti bizottsághoz, kevesebb mint két héttel a luxemburgi Pride-hónap nyitórendezvénye előtt. A bizottság július 17-én hagyta jóvá a beadványt.

A nagyhercegségben a petíciók támogatására hat héten belül 4500 aláírást kell összegyűjteni ahhoz, hogy a parlamentben vitát lehessen kezdeményezni. Ez a küszöb legkésőbb jövőre 5500 aláírásra fog emelkedni.

MTI