Tíz holland meghalt droglaboratóriumi robbanásokban az idén

2024. július 26. 16:14

Tíz holland meghalt és öten megsebesültek idén Hollandiában és Belgiumban kábítószer-előállító laboratóriumokban történt robbanásokban, illetve vegyianyag-szivárgások miatt - derül ki a holland rendőrség egy jelentéséből, amelyet a De Telegraaf című napilap ismertetett pénteken.

Februárban három ember meghalt, két héttel később pedig egy ember megsérült egy rotterdami, illetve egy Herveld településen található droglaboratóriumban történt robbanásban. Három holland állampolgárt a határ közelében fekvő belga település droglaboratóriumában elszabadult mérgező gázok öltek meg, egy másik személy pedig egy herwijneni laborban halt meg.



A további három halálesetben a nyomozás még tart, ezért a rendőrség nem közöl részleteket - írta a lap.



A hatóságok különösen aggódnak amiatt, hogy egyre több laboratóriumot hoznak létre lakott területeken, és "amatőröket" és "külföldi kényszermunkásokat" használnak a kábítószer előállításához.



A lap szerint a drogbandák közötti konfliktusok miatt megsokasodtak a magánházak és üzletek elleni gyújtogatásos támadások is. Ez év első öt hónapjában csaknem 500 ilyen eset történt.



A holland rendőrség rekordszámú, 151 droglabort számolt fel tavaly, a legtöbbet a korábbi évekhez hasonlóan továbbra is a Hágát is magában foglaló Dél-Holland, valamint a Bredát és Eindhovent magában foglaló Észak-Brabant régióban.



"Rendkívül aggódunk a polgárok biztonsága miatt. Idén már tíz haláleset és öt sérülés történt 13 súlyos incidens során. Ez nem sok jót ígér" - nyilatkozta a lapnak Willem Woelders rendőrségi szóvivő.

MTI