Plusz egy terrorszervezet

2024. július 26. 16:39

Az Európai Unió Tanácsa pénteken felvette a terrorista szervezetek uniós listájára a Bázis (The Base) nevű, 2018-ban alapított amerikai szélsőjobboldali szervezetet - derült ki a testület közleményéből.

A Bázis zászlója – wikipedia

A tájékoztatás szerint a Bázis EU-tagállamokban lévő minden pénzeszközét befagyasztották, valamint megtiltották a szervezet számára bármilyen gazdasági erőforrás rendelkezésére bocsátását is.



A Tanács azt is bejelentette, hogy egy személyt levettek a listáról, az illető ugyanis időközben meghalt, így tehát - a Bázissal együtt - jelenleg 15 természetes személy és 22 csoport, illetve jogi személy szerepel rajta.



A Rinaldo Nazzari alapította Bázis egy az Egyesült Államokban, Kanadában, Ausztráliában, a Dél-afrikai Köztársaságban és Európában is aktív félkatonai szervezet, amelyet korábban már Kanada, az Egyesült Királyság, Ausztrália és Új-Zéland is terroristaszervezetté nyilvánított.



Az álneveket is használó, régebben az amerikai Szövetségi Nyomozó Irodának (FBI) és a Pentagonnak is dolgozó Nazzaro 2018-ban vásárol földterületeket az egyesült államokbeli Washington államban, "túlélőtáborok" szervezése céljából.



Nazzaro a csoport megalapítását követően Oroszországba költözött, ahonnan - rövid szünettel - a mai napig is irányítja a szervezet működését. Az orosz állami televízió 2020-ban közzétett egy vele készített interjút is.



Maga Nazzaro tagadta, hogy szervezete neonáci ideológiát vallana, szerinte csupán "túlélésre és önvédelemre" oktatják tagjaikat.



MTI