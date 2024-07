Labdarúgó NB I - Nyíregyházi siker az újoncok nyitófordulós csatájában

2024. július 26. 22:20

A Nyíregyháza Spartacus 2-1-re legyőzte a hozzá hasonlóan újonc vendégét, az ETO FC Győr együttesét a labdarúgó NB I pénteki nyitónapjának második, mezőkövesdi mérkőzésén.

1. forduló:

Nyíregyháza Spartacus FC-ETO FC Győr 2-1 (1-0)

----------------------------------------------

Mezőkövesd, Városi Stadion, v.: Erdős

gólszerzők: Kovácsréti (28., 11-esből), Beke (55.), illetve Krivokapic (78.)

sárga lap: Jokic (85.), Kovácsréti (94.), illetve Gavric (59.), Bitri (70.), Csontos (83.), Krivokapic (94.)

Nyíregyháza Spartacus FC:

-------------------------

Fejér - Farkas Be. (Navratil, 59.), Alaxai, Temesvári (Jokic, 82.), Nagy B. - Nagy D., Rjaskó, Kesztyűs (Tamás, 82.) - Kovácsréti, Beke (Babic, 75.), Gresó (Pinte, 59.)

ETO FC Győr:

------------

Gyurákovics - Vera, Szépe (Bitri, a szünetben), Boldor, Csontos - Tóth R. (Krivokapic, 61.), Skvarka, Anton (Ntsama, 89.) - Kröhn (Gavric, a szünetben), Lukic (Farkas Ba., 68.), Bumba

Az elmúlt idényben még a Merkantil Bank Ligában futballozó csapatok Mezőkövesden kezdték meg az - immár élvonalbeli - idényüket, mivel a másodosztályból bajnokként feljutott Nyíregyháza még nem vehette birtokba a felújított stadionját. Az NB II-ben mindkét találkozót a nyírségiek nyerték a legutóbbi szezonban.



Az NB I-ben 3344 nap után találkoztak ismét a felek, a visszatérés rögtön győri helyzettel indult. Lendületes, harcos, ám sokszor pontatlan játék jellemezte a mérkőzés elejét, amelyet a vendéglátó Nyíregyháza enyhe mezőnyfölénye jellemzett. Az első félidő derekán Kovácsréti lövése után ért győri kezet a labda a tizenhatoson belül, hosszas videózás után ítélt büntetőt a játékvezető, a tizenegyest pedig ki is használta a Spartacus. A folytatásban is a Nyíregyházánál volt többet a labda, a játékot egy kisebb tömegjelenet szakította meg rövid időre. A szünethez közeledve újra a pályaválasztó előtt adódott ígéretes lehetőség, a közel hatperces ráadással megtoldott első játékrész egygólos nyíregyházi előnnyel zárult.



A fordulás után a félpályánál adott el egy labdát a szünetben kettős cserével frissítő ETO védelme, gyors ellentámadásból pedig kétgólosra növelte előnyét a Nyíregyháza. Gyurákovics bravúrja kellett ahhoz, hogy ne legyen még nagyobb a kisalföldiek hátránya, ugyanakkor a vendégek előtt is adódtak nagy lehetőségek. A friss szerzemény Krivokapic szép cselek után a tizenhatoson kívülről eleresztett lövésével szépített is az ETO, ezzel nyitottá vált a hajrá, újabb gól azonban már nem esett: kilencéves szünet után a Nyíregyháza tért vissza győzelemmel az NB I-be.



MTI