Az EU-nak részt kell vállalnia a globális adósság csökkentésében

2024. július 26. 22:39

A Fenntartható Fejlődési Célok megvalósítása komoly kihívás elé állítja a G20 országokat is, ezért az Európai Uniónak is lépéseket kell tennie a vállalások előmozdítása érdekében - mondta Varga Mihály pénteken Rio de Janeiróban, azt követően, hogy felszólalt a G20-as pénzügyminiszterek és jegybankelnökök tanácskozásának második napján, erről közleményben tájékoztatta a Pénzügyminisztérium az MTI-t.

A pénzügyminiszter kiemelte: ahhoz, hogy a 2015-ben lefektetett célok teljesüljenek, a nemzetközi pénzügyi struktúra átalakítása szükséges.



A tárcavezető emlékeztetett: az ENSZ keretében 2015-ben fogadták el a fenntartható fejlődési célokat, amelyek 17 olyan célt jelentenek, amelyeket 2030-ig kellene elérnie a nemzetközi közösségnek. Ezek közé tartozik a tisztességes munka és gazdasági növekedés elősegítése, vagy az ipar és innováció fellendítése - részletezte Varga Mihály.



Hozzátette: ezen célok elérésében stagnálás vagy visszalépés tapasztalható. Éppen ezért a G20-ak úgy látják, hogy az államadósság, a tőkeáramlás és a nemzetközi fejlesztési bankok reformjával kapcsolatos intézkedések hatékonyan segíthetnék a fejlesztések finanszírozását. Ezt, az Európai Unió álláspontját képviselve, mi is támogatjuk - fejtette ki Varga Mihály.



A pénzügyminiszter hozzátette: a globális gazdaság megfelelő működéséhez elengedhetetlen az alacsony jövedelmű országok megfelelő adósságkezelése is. Ezek az országok segítségre szorulnak, a magas államadósság fokozza a sebezhetőségüket, ez pedig hosszú távon negatívan hathat ki az egész világgazdaságra - mutatott rá.

Ezért az Európai Unió részéről is elkötelezettek vagyunk a G20 adósságkezelési keretrendszere jobb és kiszámíthatóbb végrehajtása mellett - tette hozzá.



Varga Mihály emlékeztetett: Magyarország ebből a szempontból szerencsés helyzetben van, hiszen az ukrajnai háború szomszédságában is csökkenteni tudta államadósságát, ez a csökkenő tendencia pedig töretlen. A G20 csoportnak ugyanakkor - benne az Európai Unióval - nagy felelőssége van abban, hogy a szorult helyzetben lévő országoknak megfelelő segítséget nyújtson. Kijelenthető, hosszú távon a szövetség érdeke is, hogy a szegényebb országok felzárkózásával a finanszírozási teher és a migrációs nyomás is csökkenjen. Ezeket az intézkedéseket az Európai Unió Tanácsának elnökeként mind támogatjuk - szögezte le a magyar tárcavezető.



MTI