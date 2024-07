Cseh kémfőnök: rendkívül súlyos a nemzetközi biztonsági helyzet

2024. július 28. 12:12

Rendkívül komoly ma a biztonsági helyzet a világban, s ez számos esetben Csehországot is érinti - jelentette ki Michal Koudelka tábornok, a cseh civil elhárítás, a Biztonsági Információs Szolgálat (BIS) igazgatója abban az interjúban, amelyet vasárnap hozott nyilvánosságra a CTK hírügynökség az intézmény megalakulásának 30. évfordulója alkalmából.

Michal Koudelka szerint a világ tele van forrongásokkal, és a globális összecsapás borotvaélén táncol, ami mindenki számára rendkívül veszélyes.



A cseh titkosszolgálati vezető az Európára és a világra leselkedő veszélyek között kiemelten az orosz imperializmust, továbbá az Oroszországhoz, Kínához és Iránhoz köthető szabotázsakciókat, illetve titkosszolgálati műveleteket említette. A civil elhárítás igazgatója a veszélyforrások közé sorolta az ellenséges propagandát, a migrációt, az illegális fegyverkereskedelmet, a kibertámadásokat és a mesterséges intelligenciával történő esetleges visszaéléseket is.



"Ma a világ forrásban van és a globális összecsapás borotvaélén táncol. A BIS ebben a helyzetben is mindent megtesz annak érdekében, hogy megvédelmezze Csehországot és annak lakosságát" - hangsúlyozta Michal Koudelka. Rámutatott: ez azonban nem csak a titkosszolgálatokról szól, mindenkinek tudatosítania kell a veszélyeket, mert "egy csónakban evezünk".



A 30 éve létrejött BIS mára erős és elismerésnek örvendő intézménnyé nőtte ki magát. "Feladatunk és célunk, hogy Csehország továbbra is Európa és a világ legbiztonságosabb országai közé tartozzon" - szögezte le az igazgató.

MTI