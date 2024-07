Labdarúgó NB I - A hírös városban ikszelt a koronázó város csapata

2024. július 28. 21:11

A Kecskemét 0-0-os döntetlent játszott otthon a Konferencia-liga selejtezőjében is szereplő és a mérkőzést emberhátrányban befejező Fehérvárral a labdarúgó NB I első fordulójának vasárnapi játéknapján.

A Fejér vármegyei együttes az idegenben aratott 2-1-es győzelem után szerdán fogadja majd az azeri Szumgajit csapatát a Kl-selejtező visszavágóján.

1. forduló:

Kecskeméti TE-Fehérvár FC 0-0

-----------------------------

Kecskemét, Széktói Stadion, 3586 néző, v: Bognár T.

piros lap: Huszti (86.)

sárga lap: Szűcs (54.), Kovács B. (62.), Katona L. (96.), Nikitscher (96.), illetve Schön (96.), Serafimov (96.)

Kecskeméti TE:

--------------

Kersák - Szabó (Nagy K., 94.), Belényesi, Katona L. - Szűcs, Nikitscher, Vágó, Kovács B. (Májer, 66.), Zeke - Lukács (Zsótér, 66.), Pálinkás

Fehérvár FC:

------------

Tóth B. - Huszti, Serafimov, Spandler (Ominger, 88.), Schön - Bedi, Christensen (Melnyik, 80.) - Nejc, Pető (Kovács M., 61.), Csongvai - Katona M. (Larsen, 61.)

Az első félidőben valamivel többet volt a labda a Kecskemétnél, amely kicsivel veszélyesebbnek is tűnt, mint Fejér vármegyei riválisa. A szünetre gól nélküli állásnál vonultak a felek, mert bár mindkét együttesnek voltak próbálkozásai, gólt egyiknek sem sikerült szereznie a félidőig.



A fordulás után jobban állt bele a meccsbe a Fehérvár, amely labdabirtoklási fölényt is kialakított és kapura is veszélyesebb volt vendéglátójánál. A félidő derekán a vezető gólt is sikerült megszerezniük a vendégeknek, de ezt les miatt nem adta meg a játékvezető. A folytatásban a legjelentősebb esemény Huszti kiállítása volt, ennek nyomán ugyanis az utolsó több mint tíz percet emberhátrányban játszotta végig a Fehérvár, amely végül egy pontot vitt el Kecskemétről.

MTI