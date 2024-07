Szélsőséges balti propaganda-hadjárat hazánk ellen

2024. július 30. 21:51

Újraindult a balti propaganda-hadjárat hazánk ellen, a baltiak szerint Magyarország veszélyezteti a schengeni övezet biztonságát azáltal, hogy több más ország állampolgárai mellett az orosz és a belorusz állampolgárok is bekerültek a Nemzeti Kártya-programba - írta a külgazdasági és külügyminiszter kedden a Facebook-oldalán.

Szijjártó Péter bejegyzésében kijelentette: "ez egy gyerekes hazugság".



Az igazság az, hogy az orosz és belorusz állampolgárok továbbra is kizárólag vízum birtokában léphetnek be Magyarország és ezzel a schengeni övezet területére, tartózkodási engedélyt pedig csak a jogszabályokban rögzített módon, az Idegenrendészeti Főigazgatóság által lefolytatott eljárás nyomán kaphatnak - mutatott rá a miniszter.



Hozzátette, ilyen eljárásokat lefolytatni, tartózkodási engedélyt kiadni az európai szabályok szerint nemzeti hatáskörbe tartozik, ilyen joga tehát van a litván, a lett és az észt hatóságoknak is.



"Sokkal jobb lenne, ha balti kollégáim korrektül tájékoztatnák saját választópolgáraikat egy újabb hazugsághadjárat indítása helyett" - fogalmazott Szijjártó Péter.

MTI