Augusztus 1-jén megkezdődik a tankönyvek kiszállítása az iskolákba

2024. július 31. 11:27

Augusztus 1-jén megkezdődik annak a 13 millió tankönyvnek a kiszállítása az iskolákba, amelyek a Könyvtárellátó Nonprofit Kft. (KELLO) üllői raktárában várakoznak jelenleg - mondta a Belügyminisztérium köznevelési helyettes államtitkára szerdán Üllőn.

Balatoni Katalin a raktárban tartott sajtótájékoztatón elmondta, hogy az iskolák április végéig rendelhették meg a tankönyveket, amelyek azóta elkészültek az Alföldi Nyomdában.



"Negyvenkét kiadó több mint 2200 tankönyve volt elérhető azon a listán, ahonnan az iskolák választhattak" és amelyben benne volt az Oktatási Hivatal (OH) által az elmúlt tanévben kifejlesztett csaknem 200 tankönyv is - fűzte hozzá a köznevelési helyettes államtitkár.



Balatoni Katalin hozzátette, hogy a 2020-2021-es tanévtől kezdve a köznevelésben és szakképzésben tanuló minden diák ingyenesen jut hozzá a tankönyvekhez, ezzel a családok még egy anyagi teher alól mentesültek.



Tőczik Zsolt, a KELLO ügyvezető igazgatója azt mondta, hogy a cég éves szinten megközelítőleg 13 millió tankönyvet és 70 ezer oktatási segédeszközt szállít 1,2 millió diáknak 4100 iskolába.



Hozzátette, hogy a KELLO az idén is mindent megtesz azért, hogy a tankönyvek az oktatási év kezdetére az iskolák által megrendeltnek megfelelő minőségben és a kívánt mennyiségben rendelkezésre álljanak.

MTI