Szexuális zaklatással vádolt egyetemi tanár

2024. július 31. 16:00

Országos visszhangot váltott ki, kormánytagokat és intézményeket késztetett állásfoglalásra Romániában a médiában is gyakran szereplő Alfred Bulai szociológusnak, a Politikatudományi és Közigazgatási Egyetem (SNSPA) tanszékvezető tanárának ügye, akiről azt írta Snoop.ro tényfeltáró portál, hogy több tanítványát hosszú ideje szexuálisan zaklatja.

Ligia Deca oktatási miniszter szerdán kiadott, az Agerpres hírügynökség által ismertetett közleményében leszögezte: a tárca nem tűr el a román oktatási rendszerben semmilyen kihágást, amely sérti az emberi méltóságot, és támogatja a SNSPA által kezdeményezett vizsgálatokat, amelyek a médiában feltárt visszaélések tisztázására irányulnak. Deca utasítására a minisztérium Etikai Bizottsága a többi felsőoktatási intézménynél is megvizsgálja, hogyan jártak el az estleges szexuális zaklatásokra, vagy hasonló visszaélésekre vonatkozó panaszok ügyében, tettek-e megelőző intézkedéseket.



Az Országos Rektori Tanács is határozottan elítélte a hallgatók méltóságának sérelmére elkövetett visszaéléseket, és "zéró toleranciát" hirdetett a szexuális zaklatásokkal szemben a román felsőoktatásban. "Elengedhetetlen, hogy a romániai egyetemek határozott és átlátható intézkedéseket hozzanak a kölcsönös tiszteleten alapuló, biztonságos felsőoktatás szavatolása érdekében" - olvasható a rektori tanács szerdán kiadott közleményében.



A hétfőn kipattant ügyről a miniszterelnököt is megkérdezték az újságírók. Marcel Ciolacu szerdán kijelentette, hogy a kormány nem avatkozhat be egy büntetőjogi ügy kivizsgálásba, de a tanügyminiszter kezdeményezésére indokolt esetben "adminisztratív" lépéseket tehet.



"Nem gondolják, hogy mielőtt elítélünk valakit, ki kéne deríteni az igazságot? Egyébként úgy gondolom: nem az én tisztem ítélkezni (...) Én éltem a kommunizmusban, és nem akarok többé kommunizmust. Olyan társadalmat akarok, ahol az igazságszolgáltatás független" - mondta a román kormányfő.



Az ügyben hivatalból indított bűnvádi eljárást az ügyészség. A sajtóban megjelent információkra hivatkozva, amelyek szerint Alfred Bulai szociológus, professzor és politikai elemző állítólag szexuális jellegű "szívességeket" követelt az SNSPA egyes diáklányaitól, az ügyészség felhívást tett közzé, amelyben arra biztatnak minden olyan személyt, aki erre vonatkozó adatokkal rendelkezik, hogy ossza meg ezeket az információkat a hatóságokkal. Az ügyészség biztosította az érintetteket, hogy védelmet nyújt számukra, és titokban tartja személyazonosságukat.



Az Agerpres beszámolója szerint szerdáig tíz bejelentés érkezett, de közleményében az ügyészség hangsúlyozta, hogy "a tíz e-mail nem jelent automatikusan tíz feljelentést", ezeket egyelőre vizsgálják. A vádhatóság azt is megjegyezte, hogy olyan bejelentést nem kaptak, amely a SNSPA egy másik meggyanúsított professzorát, Marius Pieleanut érintené. Ennek előzménye, hogy kedden Ana Birchall volt igazságügyi miniszter egy Facebook-bejegyzésben azzal vádolta meg Pieleanut, hogy szexuálisan zaklatta őt 16 évvel ezelőtt.



A Snoop.ro tényfeltáró portálon hétfőn közölt cikk szerint Alfred Bulai professzor szexuálisan zaklatta több tanítványát.



A SNSPA szenátusa kedden felfüggesztette Alfred Bulai oktatói tevékenységét, és ideiglenesen összes tisztségétől megfosztotta. Bár a 18 tanút és áldozatot megszólaltató tényfeltáró portál szerint a tanárok és a hallgatók is tudtak arról, hogy Bulai már 1995-től kezdődően rendszeresen zaklatja a diáklányokat, az egyetem közölte, hogy korábban egyetlen panasz sem nyújtottak be a hallgatók a dékáni hivatalhoz vagy a SNSPA etikai bizottságához Alfred Bulai professzor ellen.



MTI