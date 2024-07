Magyar csapatezüst férfi kardban

2024. július 31. 22:13

Magas színvonalú, emlékezetes mérkőzésen kikapott a döntőben a magyar férfi kardválogatott, így ezüstérmet szerzett a párizsi olimpia szerdai napján.

A magyarok előzőleg az olaszokat 45-38-ra, az irániakat pedig 45-43-ra győzték le. A fináléban a címvédő és 2012-ben is olimpiai bajnok dél-koreaiakkal kerültek szembe, akik a kanadaiakon és a franciákon jutottak túl. Az előző két olimpián az ázsiaiak nyertek, mert 2016-ban ez a szám nem szerepelt a játékok műsorán.



Az esti program második részére is maradt a telt ház az impozáns Grand Palais-ben, az után, hogy a franciák simán verték a bronzcsatában az irániakat. A lelátókon többségben voltak a dél-koreaiak, ami egyértelműen hallható és látható volt a találatok utáni ünneplésnél.



A döntő résztvevői a szólítás után az oldalsó nagy erkélyen jelentek meg, majd széles lépcsőn érkeztek meg a pásthoz.



Az első asszót Szilágyi Áron vívta Park Szangvonnal és szoros ütközetben 5-4-re kikapott, akárcsak utána Rabb Krisztián Oh Szanguktól. Szatmári következett Gu Bon Gillel és továbbra is szoros volt a mérkőzés, amely 9-10-es állásnál rövid időre magakadt. A közönség nagy része egyre hangosabbá vált, majd sokan talpra szökkentek és felhangzott az "allez, les Bleus, allez, les Bleus" buzdítás: a saját készülékeiken követték, amint Léon Marchand az uszodában lehajrázta Milák Kristófot a 200 méteres pillangóúszás döntőjében.



Pár pillanattal később folytatódott a mérkőzés, Szatmári 5-3-ra kikapott Gu Bongiltől, így egy kör után 11-15 volt az állás. Rabb, aki az irániak elleni összecsapáson állt be, továbbra is remekelt, Parkkal szemben 6-5-ös eredménnyel, szép tusokat adva csökkentette a hátrányt. Ezt követően Szilágyi a Gu helyére beállt Do Gjongdonggal tartott vívóbemutatót, az 5-5-ös végeredmény úgy alakult ki, hogy Szilágyi kilátástalan helyzetben védett a pást végén, de a videózás bizonyította, hogy pár centivel már lelépett, így a dél-koreaié lett a pont. Szatmári és Oh tovább emelte a színvonalat, rendre látványos parád-riposztból estek a találatok mindkét oldalon. Szatmári 7-5-re nyert, ezzel a második kör után 29-30 állt az eredményjelzőn.



Ezt követően Rabb a hetedik párban nem találta az eredményes akciót a még nála is gyorsabb Do ellen, nem tudott tust adni, így jelentősen nőtt a különbség. Park ellen Szatmári próbált 29-35-ről visszajönni, de egy tussal tovább távolodott az ellenfél. Az egyéniben háromszoros olimpiai bajnok Szilágyi 33-40-ről kezdte az asszót Oh Szangukkal szemben. Adott három tust, de aztán ugyanezt megtette ellenfele is, bár a harmadikat Szilágyi vitatta, szerinte egyértelmű volt a védés-visszavágás. A parádés végjátékban a magyar klasszis mindent megpróbált, de az ugyancsak világszínvonalon vívó ellenfele nem remegett meg, 41-44-nél be tudta vinni a számukra győzelmet érő tust.



A magyar csapat az elmúlt években három vb-döntőben szenvedett verséget a dél-koreaiaktól, de a negyediken, tavaly, Milánóban le tudta győzni őket. Most az ázsiaiak visszavágtak. Ők is tudták, hogy nehéz mérkőzés vár rájuk, minden tusnak nagyon tudtak örülni, és a végén önfeledten ünnepeltek a közönségükkel.



Ezt megelőzően 1996-ban, Atlantában volt döntős a magyar férfi kardcsapat, akkor a Köves Csaba, Szabó Bence és - a válogatottat most edzőként segítő - Navarette József alkotta együttes kikapott az oroszoktól, így ugyancsak ezüstérmes lett.



A férfi kardozók a magyar küldöttség harmadik érmét szerezték Párizsban. Múlt szombaton a párbajtőröző Muhari Eszter harmadik lett, alig negyven perccel korábban pedig Milák Kristóf a második helyen végzett 200 méteres pillangóúszásban.

Eredmények:



férfi kard, csapatverseny:

--------------------------

negyeddöntő:

Magyarország-Olaszország 45-38

Irán-Egyesült Államok 45-44

Franciaország-Egyiptom 45-41

Koreai Köztársaság-Kanada 45-33

elődöntő:

Magyarország-Irán 45-43

Koreai Köztársaság-Franciaország 45-39

bronzmérkőzés:

Franciaország-Irán 45-25

döntő:

Koreai Köztársaság-Magyarország 45-41

A végeredmény:

férfi kard, csapat, olimpiai bajnok:

----------------------------------------

Koreai Köztársaság (Oh Szanguk, Park Szangvon, Gu Bongil, Do Gjongdong)

2. Magyarország (Szilágyi Áron, Szatmári András, Gémesi Csanád, Rabb Krisztián)

3. Franciaország (Sebastien Patrice, Maxime Pianfetti, Boladé Apithy, Jean-Philippe Patrice)



MTI