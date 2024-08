Labdarúgó NB I - Pillanatnyilag az újonc Nyíregyháza vezeti a tabellát

2024. augusztus 1. 13:25

Szombaton a sorozatban hatszor aranyérmes Ferencváros is megkezdi szereplését a labdarúgó NB I 2024/25-ös idényében.

A zöld-fehérek első fordulós meccsét a debreceniek kérésére elhalasztották, ennek ellenére remekül sikerült a szezonkezdetük, ugyanis a Bajnokok Ligája selejtezőjében kettős győzelemmel búcsúztatták a walesi The New Saints csapatát. Az új vezetőedző, a holland Pascal Jansen irányításával tehát mindkét eddigi mérkőzését megnyerte a fővárosi csapat, amely szombaton a döntetlennel rajtoló Kecskemétet fogadja. A meccs esélyese egyértelműen az FTC, a legnagyobb kérdés, hogy mennyit vett ki az együttesből az idegenbeli fellépés és az utazás.



Ugyanez igaz a szerdán és csütörtökön a Konferencia-liga selejtezőjében pályára lépett Fehérvárra és Paksra is. Előbbinek annyi előnye van, hogy ezúttal otthon játszott szerdán, szombaton pedig a Diósgyőrt látja vendégül. A legutóbb bajnoki ezüstérmes és kupagyőztes tolnaiak viszont ciprusi fellépésük után vasárnap azt az átalakult Újpestet fogadják, amely ugyan kikapott a nyitókörben, de összességében jó teljesítményt nyújtott az előző idény bronzérmese, a Puskás Akadémia ellen.



A felcsútiak a forduló zárómérkőzésén a vereséggel rajtoló Zalaegerszeget látják vendégül, míg a pénteki nyitótalálkozón az újonc győriek fogadják a Ferencvároshoz hasonlóan most bemutatkozó Debrecent. A másik feljutó, a győzelemmel kezdő Nyíregyháza ezúttal az MTK Budapesthez látogat.

NB I, 2. forduló:



péntek:

ETO FC Győr-Debreceni VSC 18.50

szombat:

Fehérvár FC-Diósgyőri VTK 16.00

Ferencvárosi TC-Kecskeméti TE 19.45

MTK Budapest-Nyíregyháza Spartacus FC 19.45

vasárnap:

Paksi FC-Újpest FC 18.50

Puskás Akadémia FC-Zalaegerszegi TE FC 18.50

A tabella:

1. Nyíregyháza Spartacus FC 1 1 - - 2-1 3 pont

Puskás Akadémia FC 1 1 - - 2-1 3

3. MTK Budapest 1 1 - - 1-0 3

4. Paksi FC 1 - 1 - 2-2 1

Diósgyőri VTK 1 - 1 - 2-2 1

6. Fehérvár FC 1 - 1 - 0-0 1

Kecskemét TE 1 - 1 - 0-0 1

8. Debreceni VSC 0 - - - 0-0 0

Ferencvárosi TC 0 - - - 0-0 0

10. ETO FC Győr 1 - - 1 1-2 0

Újpest FC 1 - - 1 1-2 0

12. Zalaegerszegi TE FC 1 - - 1 0-1 0

MTI