A világ legizgalmasabb bokszmérkőzését akarja megfúrni a MOB - hiba!

2024. augusztus 2. 12:40

Gyulay Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) elnöke haladéktalan egyeztetést kezdeményezett a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) sportigazgatójával, hogy tisztázzák a párizsi olimpia női ökölvívótornáján Hámori Lucával negyeddöntőző, férfias külsejű algériai Iman Helif miatt kialakult helyzetet.

A MOB pénteki közleményében kiemelte: ugyancsak egyeztetnek az Olasz Olimpiai Bizottság vezetőségével - a 66 kilós Helif a nyolcaddöntőben olasz riválisát verte, aki alig 40 másodperc után feladta az egyoldalú csatát -, és más, a sportágban érintett nemzeti olimpiai bizottságokkal.



"Nemzeti olimpiai bizottságként tiszteletben tartjuk a Nemzetközi Olimpiai Bizottság szabályait, ugyanakkor kiállunk a női sportolók esélyegyenlősége és a tisztességes verseny mellett" - olvasható.



A MOB azt is jelezte, hogy minden körülmények között a magyar olimpikonok oldalán áll és ebben az esetben is mindent megtesz a magyar sportolók védelmében, érdekeik érvényesítéséért. Ezért folyamatosan vizsgálja, hogy a hatályos szabályok alapján milyen eszközökkel tud élni Hámori Luca tisztességes versenyhez fűződő jogainak védelmében.



A MOB határozott álláspontja, hogy a női esélyegyenlőség nem merülhet ki abban, hogy az olimpián egyenlő arányban indulnak nők és férfiak. A női esélyegyenlőség alapvető követelménye, hogy a női mezőnyben kizárólag női biológiai adottságokkal rendelkező, azaz biológiailag minden kétséget kizáróan nőnek minősülő versenyzők indulhassanak.



"Ellenkező esetben alapvetően sérül a női versenyzők esélyegyenlőséghez és tisztességes versenyhez való joga" - írta a MOB. "Amennyiben az ökölvívó sportág olimpiai részvételi szabályai ezt nem biztosítják maradéktalanul, úgy felül kell vizsgálni a szabályozást és szükség esetén módosítani is kell. Egyértelműen olyan szabályokra van szükség, amelyek biztosítják, hogy a női mezőnyben kizárólag nők indulhassanak."



A NOB csütörtökön este közleményben védte meg Iman Helifet, illetve a kétszeres világbajnok tajvani Lin Jü-tint, akikről a Nemzetközi Ökölvívó Szövetség (IBA) elnöke, Umar Kremljov azt nyilatkozta, hogy a vizsgálatok szerint a férfiakra jellemző XY kromoszómáik vannak. Ugyanakkor a NOB szerint a két versenyzőt tavaly agresszió érte az IBA részéről és kizárásuk önkényes volt.



A NOB - amely a nemzetközi szövetséget évekkel ezelőtt felfüggesztette és elvette tőle a 2021-es tokiói és az idei párizsi játékok ökölvívó-versenyeinek rendezési jogát is - hangsúlyozta, hogy a játékokon szereplő valamennyi sportoló megfelel minden, a részvételhez szükséges feltételnek. A jogosultsági szabályok a tokiói játékokon alkalmazott szabályokra épülnek és menet közben nem lehet megváltoztatni azokat.



"A NOB szomorú a két sportolót érő támadások miatt" - írta a bizottság, miután a két sportoló indulása hatalmas felháborodást váltott ki. Azt is kiemelte, hogy Helifék a tavalyi vb előtt évekig szerepeltek női tornákon, és "mindenkinek joga van ahhoz, hogy mindenféle diszkriminációtól mentesen sportolhasson".



A Magyar Ökölvívó Szakszövetség ügyvivő testületének tagja, Berkó Lajos csütörtökön szintén felháborodásának adott hangot és az MTI-nek elmondta, hogy hivatalos levelet fog küldeni a MÖSZ a MOB-nak és a NOB-nak Helif olimpiai szereplése miatt, és vizsgálják, van-e jogorvoslati lehetőség. Egyúttal azt is elmondta, hogy Hámori Luca mindenképpen ringbe lép a szombati negyeddöntőben, ahol már az éremszerzés a tét.



A Párizsban már két összecsapást nyerő Hámori korábban úgy nyilatkozott Helifről, hogy akik engedték elindulni, biztosan meggyőződtek róla, hogy nő. Ugyanakkor készül az összecsapásra és ezek a kérdőjelek az algériaival kapcsolatban csak még értékesebbé tennék a győzelmét, ami a célja.

mti