Ügyészségi vizsgálat a megnyitó rendezője elleni zaklatások ügyében

2024. augusztus 2. 23:24

Thomas Jolly, a párizsi olimpiai nyitóünnepség művészeti vezetője és több szereplője feljelentése alapján vizsgálatot indított a párizsi ügyészség internetes zaklatás miatt - jelezte pénteken a vádhatóság.

Az illetőket az egy héttel ezelőtti szajnai megnyitó egyik jelenete miatt zaklatták állításuk szerint. A katolikus egyház és több jobboldali politikus is tiltakozott, mert úgy ítélték meg, hogy a program Ünnepség című jelenete kigúnyolta az újszövetségbeli utolsó vacsorát.



A párizsi ügyészség szerdán indította el a nyomozást, miután Jolly feljelentést tett a rendőrségen. A hazájában, Izraelben elismert, 42 éves színházi rendező feljelentésében azt írta, hogy "a közösségi oldalakon fenyegető üzeneteket kapott, valamint feltételezett szexuális irányultságát és izraeli származását kifogásoló sértéseket is" - közölte az ügyészség.



A vizsgálatot a vádhatóság "származás miatti halálos fenyegetés és nyilvános sértegetés, valamint szexuális irányultság miatti halálos fenyegetés, nyilvános sértegetés és rágalmazás" gyanújával indította meg.



Az AFP hírügynökség kérdésére az olimpiai és paralimpiai játékok párizsi szervezőbizottsága támogatásáról biztosította "az ünnepség alkotóit és művészeit a támadásokkal szemben".



"Határozottan elítéljük a fenyegetéseket és zaklatásokat, amelyeknek ki vannak téve" - idézte a szervezőket a hírügynökség.



Párizs polgármestere, Anne Hidalgo kifejezte "megingathatatlan támogatását Thomas Jollynak a fenyegetésekkel és zaklatásokkal szemben, amelyeknek napok óta ki van téve".



"A megnyitó ünnepségen Thomas Jolly magasba emelte értékeinket. Büszkeség és megtiszteltetés Párizs számára, hogy számíthat a tehetségére, hogy csodálatossá teszi a városunkat, és elmondja a világnak, hogy kik is vagyunk" - írta közleményében Hidalgo.



Az ügyészség kedden egy másik eljárást is indított a Barbara Butch francia DJ, feminista és leszbikus aktivista ellen elkövetett súlyos internetes zaklatás és halálos fenyegetés miatt. Nőimitátorok és transzvesztiták között ő is szerepelt a vitatott jelenet kezdőképe közepén. Közülük az egyik legismertebb, Nicky Doll pénteken feljelentést tett rágalmazás miatt, egyebek között Laurence Fox volt színész ellen, aki az X közösségi oldalon "gyerekmegrontóknak" és "deviáns pedofiloknak" nevezte a jelenetben fellépő művészeket.



A nyomozáshoz közel álló források szerint számos gyűlölködő üzenet érkezett angolul. Bár az üzenetek földrajzi eredetét pénteken még nem sikerült azonosítani, "kétségtelen, hogy külföldről is érkeztek" - mondta a forrás, hangsúlyozva, hogy a nyomozás még korai szakaszban van. Az erőszakos kifejezéseket tartalmazó üzenetek egy része magának Thomas Jollynak szólt a forrás szerint.



A vitatott jelenet ellenére a nemzetközi sajtó értékelése szerint nagy sikert aratott a párizsi olimpia múlt péntek esti megnyitója. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság úgy vélte, hogy Thomas Jolly "nem egyszerűen egy követ tett hozzá az olimpiai építményhez, hanem egy hegyet".



A Harris közvélemény-kutató intézet 1488 nagykorú francia állampolgár megkérdezésével készült reprezentatív felmérése szerint a franciák több mint 85 százaléka "sikeresnek" találta a párizsi olimpia nyitóünnepségét. A megkérdezettek 44 százaléka "nagyon sikeresnek", 42 százaléka pedig "meglehetősen sikeresnek" nevezte a Szajnán megrendezett ünnepséget, míg mindössze 5 százalékuk vélte úgy, hogy "egyáltalán nem volt sikeres" a műsor.



mti