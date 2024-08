Oroszország egy hét alatt több mint hatszáz légibombával támadta Ukrajnát

2024. augusztus 3. 16:31

Az orosz csapatok több mint hatszáz irányított légibombával mértek csapást Ukrajnára július 29. és augusztus 3. között - közölte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szombaton közösségi oldalain, egyúttal ismét arra kérte országa szövetségeseit, hogy engedjék meg a tőlük származó fegyverek használatát az orosz hátországban.

"Az orosz katonai repülőgépeket minden lehetséges eszközzel meg kell semmisíteni támaszpontjukon. Ebből következően az orosz repülőterek elleni csapások teljességgel elfogadhatók. Szükségünk van arra, hogy erről partnereinkkel közös döntést hozzunk, mert ez a biztonságunkat szolgálja" - írta az államfő. Hangsúlyozta, hogy csak így lehet valóban védelmet nyújtani az ukrán lakosságnak. "Közös, határozott döntésekkel meg kell állítani ezt a mindennapos orosz terrort!" - szögezte le Zelenszkij.



Az Ukrán Biztonsági Szolgálatnál (SZBU) az Ukrajinszka Pravda hírportálnak arról számoltak be, hogy az Oroszország rosztovi régiójában, Morozovszk repülőtere elleni dróntámadásban nemcsak egy légibombaraktárt semmisítettek meg, hanem egy légvédelmi rendszert és repülőgép-felszereléseket is. Az ukrán vezérkar korábban már megerősítette, hogy az SZBU és a katonai hírszerzés egységei hajtották végre a támadásokat az ukrán hadsereggel együttműködve a morozovszki repülőtér, valamint olajraktárak, üzemanyag- és kenőanyag-tárolók ellen három oroszországi régióban: a Belgorodi, a Kurszki és a Rosztovi területen. Az ukrán hírszerzésnél hozzáfűzték, hogy a rosztovi régióban az Atlasz állami kombinát egy üzemanyag- és kenőanyag-raktárát találták el, amely a kelet-ukrajnai Donyeck és Luhanszk megyékben állomásozó orosz erőket látja el üzemanyaggal. A raktárt 15 Obsidian típusú drónról vették célba rakétákkal.



Az SZBU egy másik közleményben arról adott hírt, hogy drónnal megsemmisítettek egy újabb orosz TOSZ-1-es nehézlángszóró-rendszert Zaporizzsja térségében.



Mikola Olescsuk, az ukrán légierő parancsnoka a Telegramon arról számolt be, hogy szombatra virradóra Oroszország 29 drónnal támadta Ukrajnát, ebből a légvédelemnek 24 Sahid típusú kamikazedrónt sikerült még a levegőben megsemmisítenie. Ezenfelül az orosz hadsereg két Sz-300-as légvédelmi rakétával csapást mért Donyeck megyére, és két H-31P típusú lokátorromboló rakétát indított el a Fekete-tenger feletti légtérből. A nyugat-ukrajnai Vinnicja megye kormányzói hivatala közölte, hogy egy orosz drón rakétával eltalált egy infrastrukturális létesítményt, de esetleges áldozatokról nem számolt be.



Az ukrán vezérkar legfrissebb, szombati összesítése szerint az orosz hadsereg ukrajnai embervesztesége megközelíti az 582 ezret. Közlésük szerint az ukrán erők pénteken megsemmisítettek egyebek mellett négy orosz harckocsit, 56 tüzérségi és egy légvédelmi rendszert, valamint 52 drónt.



A déli Herszon megyei kormányzói hivatal arról tájékoztatott, hogy reggel Antonyivka településen az orosz hadsereg drónról robbanóeszközt dobott egy egy férfira az utcán, autója közelében, és megsebesítette őt. A településen még egy férfi szenvedett sérüléseket aknarobbanás következtében.



A keleti országrészben lévő Harkiv megye kormányzói hivatala délelőtt közölte, hogy az utóbbi egy napban a régióban életét vesztette egy nő, és 12 további civil megsebesült orosz támadások következtében. Szombat reggel újabb négy támadást hajtottak végre az orosz csapatok, de áldozatokról nem érkezett eddig jelentés.

mti