Labdarúgó NB I - Megszerezte első győzelmét a Paks

2024. augusztus 4. 21:05

Az előző szezonban ezüstérmes, kupagyőztes Paks a második fordulóban első sikerét aratta a labdarúgó OTP Bank Ligában: a vasárnapi játéknapon a hajrában szerzett góllal 2-1-re nyert a vendég Újpest ellen.

A hazaiak így négy ponttal állnak, míg a fővárosi lila-fehérek mérlege egyelőre két vereség.

2. forduló:

Paksi FC-Újpest FC 2-1 (1-0)

----------------------------

Paks, 3765 néző, v.: Karakó

gólszerzők: Nunes (36., öngól), Windecker (92.), illetve Ljujic (81.)

sárga lap: Kovács K. (24.), Kinyik (32.), Mezei (45.), illetve Gergényi (35.), Ljujic (65.)

Paksi FC:

---------

Szappanos - Ötvös, Kinyik, Lenzsér - Kovács K., Mezei (Vécsei, 75.), Papp K. (Windecker, 60.), Balogh B., Silye (Horváth K., 85.) - Szabó B. (Zimonyi, 75.), Tóth B. (Böde, 60.)

Újpest FC:

----------

Piscitelli - Bese, Nunes, Gergényi - Baranyai (Simon, 63.), Tajti (Keita, 74.), Radosevic (Brodic, a szünetben), Tamás - Dékei (Geiger, a szünetben), Ljujic (Mucsányi, 92.) - Karamoko

A Paks három nappal azután lépett ismét pályára, hogy csütörtökön, Larnacán továbbjutott a Konferencia-liga selejtezőjének második fordulójából, a vendégeknél pedig a válogatott támadó, Csoboth Kevin nem került be a meccskeretbe, miután a játékjogának értékesítése kapcsán a klub tárgyalásban áll. A Nemzeti Sport úgy tudja, hogy a felek már megegyeztek, s a futballista vasárnap orvosi vizsgálatra utazott a svájci St. Gallenhez.



A kiegyenlített első félidőben sokáig nem láthatott veszélyes helyzetet a közönség, kisebb lehetőségek ugyan adódtak mindkét oldalon, de a kapusoknak nem igazán volt dolga. Bő félóra után aztán az enyhe fölényben játszó Paks vezető találata sem helyzetből született: a menteni igyekvő Nunes lábáról felperdült a labda, s amikor visszahullott, a bizonytalankodó Piscitelli nem fért hozzá Tóth mellett, s így a kapuba pörgött.



A szünetben cserékkel frissítette csapatát a lila-fehérek vezetőedzője, Bartosz Grzelak, ezzel együtt továbbra is a házigazdák voltak aktívabbak, Ötvös szabadrúgásból a keresztlécet, Szabó Bálint egy szép akció végén a bal, Böde pedig később a jobb kapufát találta el. Az Újpest is próbált támadni, az új szerzemény Brodic életerős lövése után Szappanos védett nagyot. A hajrában jóval közelebb állt a gólhoz a Paks, mégis a vendégeknek jött össze az egyenlítés, miután Brodic és Ljujic összjátékát követően utóbbi a kapuba bombázott. Az utolsó percekben mindkét csapat hajtott a győztes találatért, s ez végül - az ex-újpesti Windecker révén - a Paksnak jött össze. A végén még volt egy nagy helyzete az Újpestnek is, de ismét egyenlítenie már nem sikerült.



mti