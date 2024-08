Mégsem ment el bocsánatot kérni a karateedző a felrúgott kisfiútól

2024. augusztus 5. 11:38

A szolnoki napközis táborban bántalmazott kisfiú édesanyja hiába várta, hogy A. Tibor személyesen kérjen bocsánatot, és túl legyenek végre az egész tortúrán, az edző csak üzenetet küldött a nőnek - idézi a blikk.hu. "Amióta hazajöttünk, üldöz a média és nem kíméli a családomat sem. Nehéz most elszakadnom, hogy bocsánatot kérjek személyesen. Tisztelettel kérlek, ne vedd sértésnek és ne hidd, hogy így marad! Feltétlen jelentkezem, ahogy nyugvópontra jut az életem. Bocsáss meg, kérlek!" - írta a karateedző, üzenve a hétéves kisfiúnak is:

"Szeretném, ha tudnád, hogy nagyon sajnálom, amit tettem. Személyesen is el szeretném mondani ezt Neked! Sajnálom, hogy nem taníthatlak karatézni. Mindent elrontottam." A bántalmazott kisfiú édesanyja meglepődött, azt hitte, az edzőnek is érdeke, hogy a találkozó mielőbb megtörténjen. A lapnak kifejezte, őt nem érdekli, hogy rászálltak, ők is nagyon nehéz időszakon mennek keresztül. Leszögezte: nem akar semmi mást, csak hogy az edző bocsánatot kérjen a kisfiától, és nyugalma legyen.

Az anya pszichológusnál is járt már a fiúval. Elmondása szerint a gyerek jól van, de néha furcsán viselkedik. Arra viszont készen áll, hogy találkozzon bántalmazójával. A szolnoki rendőrség egy hete kiskorú veszélyeztetése miatt gyanúsítottként hallgatta ki a férfit, aki beismerte tettét.

