GVH: több pontban is rendeletet sértett Kasza Tibor vállalkozása

2024. augusztus 5. 14:59

Az énekes-televíziós személyiség cége a hivatal szerint valótlanságokat állított a fogyasztóknak a Challenge termékeiről a közösségi médiában folytatott kampányában, büntetést azonban egyelőre nem szabott ki. Megszületett a Gazdasági Versenyhivatal határozata a Manker Beauty Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ügyében. Kasza Tiborék cégét három pontban elmarasztalták, több pontban azonban nem állapítottak meg jogsértést és bírságot sem szabtak ki - írja az Index Kasza Tibor hozzájuk eljuttatott közleménye alapján. Az énekes-műsorvezető azt írja, elfogadják a versenyhatóság döntését, a hiányosságokat már a vizsgálat megindításakor korrigálták.

Kasza Tibor vállalkozásával szemben fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt indult eljárás. Mint írják, a problémák a cég Instagram- és Facebook-oldalainak kommunikációja kapcsán merültek fel. A Manker Beauty Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ügyében három pontban elmarasztaló határozat született, a többi vizsgált állításban azonban nem állapítottak meg jogsértést és büntetést sem szabtak ki.

A médiaszemélyiség a laphoz eljuttatott közleményében így reagált a döntésre:

"A működésünk első évében feltárt kommunikációs hibákat és hiányosságokat a vizsgálat megindításakor azonnal és maradéktalanul korrigáltuk. A működésünk következő két évében versenyhatóság részéről kifogás már nem merült fel. A termékeinkkel kapcsolatban a hatósági vizsgálatok semmilyen minőségi kifogást nem tártak fel. A Challenge életmódprogram egymást követő két évben nyerte el az „Év Diétaprogramja” Just Clear szakmai díját és tömegek számára adta meg a sikeres életmódváltás lehetőségét, melynek eredményességéről mindenki győződjön meg a saját szemével oldalainkon.

Továbbra is kiemelt figyelmet fordítunk a hazai és európai uniós jogszabályoknak való megfelelésre." A most közzétett GVH-határozat szerint a "challenge_diet_official" Instagram-oldalon, a "kaszatibiofficial" Instagram-oldalon, a "Challenge Diet Official" zárt Facebook-csoportban, Kasza Tibor személyes Facebook-oldalán azzal, hogy a Challenge termékcsaládba tartozó termékeket a kereskedelmi kommunikációjában 2021 júliusától 2022. augusztus 5-ig betegség megelőzésére, kezelésére utaló állításokkal népszerűsítette közvetlenül, valamint a Challenge életmódváltó rendszernek tulajdonított hatásokon keresztül közvetve megsértette a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról szóló parlamenti és tanácsi rendeletet.

A versenyhivatal határozatának második pontja szerint azzal is rendeletet sértett, hogy a Challenge-termékeket az egészségre gyakorolt hatásra utaló állításokkal népszerűsítette, ezen kívül a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvényt is áthágta. Harmadikként a Challenge Body Booster termékekre alkalmazott "cukormentes" és "mindenmentes" állítások közzététele sértett rendeletet a hatóság szerint. A GVH bírságot nem szabott ki bírságot a cégre, ugyanakkor a cégnek abban az esetben kell versenyfelügyeleti bírságot fizetnie, ha a fogyasztóknak kompenzációként visszatérített pénzösszeg kevesebb, mint a kalkulált bírságösszeg.

InfoStart