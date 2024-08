Gyilkosság gyanújával vettek őrizetbe két szakorvost

2024. augusztus 7. 23:04

Szándékos emberölési kísérlettel és szándékos emberöléssel gyanúsítja és őrizetbe vette szerdán a bukaresti ügyészség a fővárosi Sfantul Pantelimon kórház két, intenzív osztályon dolgozó szakorvosát, akik a vádhatóság szerint gyógyszermegvonással idézték elő egyik betegük halálát.

A román média által "gyanús haláleseteknek" nevezett ügyben négy hónapja kezdődött nyomozás egy kórházi alkalmazott feljelentése alapján, aki azt állította, hogy a vérnyomás szinten tartására használt noradrenalin adagolásának szándékos csökkentése miatt halt meg április 4. és 7. között 17 beteg a Pantelimon intenzív osztályán.



Az Agerpres hírügynökség által idézett ügyészségi közlemény szerint amikor a két gyanúsított úgy ítélte meg, hogy "már nem célszerű" életben tartani egyes intenzív ellátásra szoruló betegeket, a noradrenalin drasztikus megvonásával idézték elő halálukat.



Március 26-án az addigi adag tizenötöd részére csökkentették egy 54 éves, súlyos állapotban levő, rendkívül alacsony vérnyomású betegnek beadott noradrenalin szintjét. A beteg akkor nem halt meg, mert egy asszisztensnő közbelépett, és perfúzión keresztül pótolta a noradrenalint. Április 4-én ismét drasztikusan lecsökkentették ugyanazon beteg noradrenalin dózisát: egy óra múlva a páciensnek leállt a légzése és a szíve, nem sokkal később pedig megállapították a halál beálltát - részletezte az ügyészség.



A vádhatóság az egyik asszisztensnőt is őrizetbe vette, folytatólagosan elkövetett hamis tanúzás gyanújával. Az ügyészek mindhárom gyanúsított esetében 30 napos előzetes letartóztatást kértek a bíróságtól.



Az ügyben eljáró Alexandru Anghel ügyész szerint a 17 gyanús haláleset közül csak egy páciens halála kapcsán rendelkeznek elegendő bizonyítékkal. A vádhatóságnak hozzáférése volt ugyan az automata noradrenalinadagolók adataihoz, de a kórház nem dokumentálja ezek mozgatását, áthelyezését egyik pácienstől a másikhoz. Végül egy - a sajtóban is megjelent - fotó alapján sikerült beazonosítani az adagolók egyikét és összefüggésbe hozni az egyik áldozattal - magyarázta az ügyész.



A két orvosnő őrizetbe vétele előtt - az ügyészég által szerda reggel bejelentett házkutatás hírére - Alexandru Rafila egészségügyi miniszter lemondásra szólította fel a Santul Pantelinom kórház igazgatóját, arra hivatkozva, hogy a büntetőeljárás súlyosan károsította a kórház hitelét és megingatta az egészségügyi szolgáltatásaiba vetett bizalmat. A kórház menedzsere és orvosigazgatója is beadta lemondását - közölte a miniszter.



Az ügyben korábban a kórház belső vizsgálatot rendelt el, de nem talált rendellenességet. A bukaresti orovosi kamara fegyelmi bizottsága is azt állapította meg, hogy nem történt műhiba. Korábban a miniszter is azt valószínűsítette, hogy az alkalmazottak közötti súrlódások miatt hozták hírbe a kórházat és feljelentő személyes sérelmek miatt, alaptalan vádaskodással akart bosszút állni kollégáin.



hbl \ gtr

MTI