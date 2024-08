Párizs 2024 - Csipes Tamara ezüstérmes

2024. augusztus 10. 20:04

Csipes Tamara - akárcsak három éve, Tokióban - ezüstérmet nyert szombaton a női kajakosok 500 méteres versenyében a párizsi olimpián. A döntő másik magyar résztvevője, Gazsó Alida Dóra hatodik lett.

A fináléban ott volt az esélyesek között a címvédő és világbajnok új-zélandi Lisa Carrington, aki a nyolcadik olimpiai aranyáért szállt versenybe, honfitásra, Aimee Fisher, a dán Emma Jörgensen és Gazsó Alida Dóra és bízhatott akár dobogós helyezés elérésében is.



Tokióban Carrington, Csipes, Jörgensen, a tavalyi, duisburgi vb-n Carrington, Jörgensen, Csipes volt a sorrend az élen. Fisher az idei világkupákon kétszer is legyőzte honfitársát, Carringtont, májusban, Szegeden a világ eddigi legjobb idejét evezte 1:46.19-cel. Ennél Csipes ment jobban a válogatón, de az nem nemzetközi verseny volt, ezért nem regisztrálták.



A négyesben korábban kétszeres olimpiai bajnok, a futamot öt ötkarikás éremmel kezdő Csipes, aki idén megnyerte Szegeden az Eb-t, kiválóan rajtolt, és gyorsan az élre állt. Ez sokat ígért, mert általában Carrington szokott vezetni. A táv felénél Csipes még mindig az élen lapátolt, csak az új-zélandi klasszis tudta vele tartani a lépést. A táv második felére viszont utóbbiban több erő maradt, így Csipesnek ezúttal is meg kellett elégednie a második hellyel, mint három éve.



Carrington a nyolcadik olimpiai aranyával beérte a sportág eddig abszolút csúcstartóját, a német Birgit Fischert.



A harmadik helyre Jörgensen futott be. Gazsó, aki a mezőnnyel jött végig, hatodikként ért célba.



A két magyar előzőleg négyesben harmadik, párosban második volt.



Csipes Tamara a magyar küldöttség 16. érmét - a hatodik ezüstöt - szerezte a párizsi olimpián.

MTI