Labdarúgó NB I - Zakót mértek Egerszegen a Paksra

2024. augusztus 10. 21:42

Paks kétgólos vereséget szenvedett a Zalaegerszeg otthonában a labdarúgó NB I harmadik fordulójának szombati játéknapján. Az atomváros nemzetközi kupaszereplésben érdekelt, így az itthoni bajnoki mérkőzéseket magabiztosan hoznia kellene. Ez most nem sikerült. Egy profi csapat természetesen vereség után is képes nagy győzelemre, a Pakstól most ezt várja a hazai futballközvélemény, beleértve a zalaegerszegi szurkolókat is.

A hazaiak első pontjaikat szerezték a mostani idényben, míg a Konferencia-liga selejtezőjében érdekelt, kupagyőztes vendégeknek egy-egy győzelem és döntetlen után ez volt az első vereségük.

3. forduló:

Zalaegerszegi TE FC-Paksi FC 3-1 (1-0)

----------------------------------------

Zalaegerszeg, ZTE Aréna, 2379 néző, v: Pintér

gólszerzők: Bakti (21.), Mim (62.), Németh D. (68.), illetve Ötvös (83.)

sárga lap: Bakti (50.), illetve Gyurkits (51.), Haraszti (77.), Lenzsér (80.)

ZTE:

----

Gundel-Takács - Szendrei, Várkonyi, Safronov, Medgyes - Dénes (Csóka, 83.), Sajbán, Sankovic, Kiss B., Mim - Bakti (Németh D., 58.)

Paksi FC:

---------

Simon - Vas, Kinyik, Lenzsér - Kovács K., Balogh B., Vécsei (Windecker, a szünetben), Gyurkits (Haraszti, 56.), Silye (Ötvös, 75.) - Tóth B. (Böde, 56.), Zimonyi (Szabó B., a szünetben)

A közepes iramú első félidő sok technikai hibát hozott mindkét oldalon. Helyzetek akadtak itt is, ott is, a nagyobbak a paksi kapu előtt. Bár a vendégek valamivel többet birtokolták a labdát, a vezető találat megszerzése után is a hazaiak voltak veszélyesebbek, akár meg is duplázhatták volna előnyüket, de előbb Sajbán hibázott ziccerben, majd Dénes lövését védte Simon.

A második játékrészt Mim 22 méterről eleresztett életerős lövése vezette fel, mely után a keresztlécen csattant a labda, centimétereken múlt az újabb gól. Bognár György, a vendégek vezetőedzője négyet is cserélt a szünet után, próbálta erősíteni a támadó szekciót, de ez nem segített, sőt. Hiába volt többet a labda a Paksnál, a házigazdák jóval több veszélyt jelentettek a kapura, s előbb megduplázták előnyüket, majd végleg eldöntötték a három pont sorsát. Akár nagyobb arányban is vezethettek volna, de Simon többször nagyot védett. A hajrában szerzett paksi találat már csak az eredmény kozmetikázására volt elég, s bár Böde az utolsó percben még eltalálta a kapufát, az újabb gól már nem jött össze.



MTI; Gondola