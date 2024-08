Gyűlnek a viharfelhők Kamala Harris kampánya felett

2024. augusztus 12. 15:18

Kamala Harris demokrata párti elnökjelölt is átvette Donald Trump adómentes borravalóra vonatkozó kampányjavaslatát. Közben a Politico a demokrata kampánycsapaton belüli növekvő feszültségekről ír. Belső feszültségektől terhes Kamala Harris kampánycsapata, hiába bírja az alelnök a Demokrata Párt teljes támogatását – erről ír az amerikai Politico a demokrata párti jelölt kampányát közelről követő forrásokra hivatkozva. A vezető politikai újság szerint a konfliktust az okozza, hogy Harris stábjának Biden stratégiájához kell alkalmazkodnia, ráadásul Biden azon embereivel is együtt kell működniük, akik korábban Kamala Harris rosszhírét keltették a párton belül. A Harrishez lojális stábtagokban elsősorban az kelt feszültséget, hogy az egykori Biden-csapat tagjai továbbra is vezető szerepet töltenek be a kampányban. A Politico ezzel kapcsolatban említi Jen O’Malley Dillon esetét, aki végül megőrizte a kampánycsapat irányítására vonatkozó befolyását.

Részletesen írnak a Fehér Ház volt tisztviselőjének és egyben az egykori Biden-kampány vezető alakjának Kamala Harrisszel folytatott telefonbeszélgetéséről, miszerint Dillon garanciát kért Harristől arra, hogy az alelnök kampányát szintén aktívan segítő David Plouffe, Barack Obama egykori kampánymenedzsere nem fogja felülbírálni Dillon döntéshozatali tekintélyét a kampányban.

Szintén nem nézik jó szemmel, hogy a spanyol ajkúak szavazatainak megszerzésével megbízott, Harris bizalmasának is tekinthető Julie Chavez Rodriguez kampánymenedzserre új típusú feladatokat bíztak, amelyek a Harris-lojalisták körében lefokozásnak számítanak. Mindeközben egyre komolyabban tartanak az egységessé vált republikánusoktól, a demokratákra nézve súlyos helyzetet jól érzékeltetik Sheila Nixnek, Kamala Harris kabinetfőnökének szavai: „Adott egy csapat, amely alig pár hét leforgása alatt elnökjelöltet és alelnökjelöltet váltott, dollárszázmilliókat gyűjtött össze és keresztül-kasul bejárta az országot, a választópolgárokkal beszélgetve, miközben a másik fickó (Donald Trump – a szerk.) elszabadult mar-a-lagói teraszáról és elképesztően veszélyessé vált. (…) A lényeg, hogy hihetetlenül rövid idő alatt sikerült kifullasztani egy kampányt, amely nyerésben volt” – idézi Sheila Nixt a Politico, akinek Trumpra tett megjegyzései is jól tükrözik a demokrata kampánycsapaton belül uralkodó pánikhangulatot.

A Politico forrásai egybehangzóan tartanak attól, hogyha a kampánycsapaton belüli feszültségek a szélesebb amerikai nyilvánosság számára is egyértelművé válnak, az politikai károkat fog okozni Kamala Harrisnek, és jelentős mértékben vetheti vissza a támogatását.

