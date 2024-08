Rajtaütést hajtott végre az izraeli katonaság Ciszjordániában

2024. augusztus 14. 12:03

Az izraeli hadsereg (IDF) műveletet indított Tubasz és Tamon falvuban, Ciszjordánia északkeleti részén, Dzsenin körzetében fegyveres összecsapások törtek ki palesztin fegyveresekkel, többen meghaltak és megsebesültek.

euronews

Az IDF erői megöltek egy palesztin fegyverest, és többeket megsebesítettek a két palesztin faluban kitört tűzharcban, melynek célja terrortevékenység miatt körözött fegyveresek letartóztatása volt. Az izraeli katonák fegyvereket találtak és foglaltak le.



Palesztin jelentések szerint az IDF körülvett egy házat a ciszjordániai Tubaszban, ahol fegyveres összecsapás tört ki az izraeli katonák és a palesztinok között. Az IDF jelentése szerint Tamon faluban légi eszközzel támadtak meg palesztin fegyvereseket.



Az IDF szóvivője mindeközben bejelentette, hogy a legutóbbi napon a gázai övezet déli, Rafah-hoz közeli részein számos fegyvert, köztük lőszereket, gránátokat és robbanóanyagokat találtak.



Hán-Júniszban a légierő több mint negyven célpontot támadott, köztük olyan épületeket, amelyekből páncéltörő rakétákat lőttek ki, és olyan fegyvereseket, akik veszélyt jelentettek az izraeli erőkre.



Az övezet központjában is folytatták a rajtaütéseket, terrorista infrastruktúrák megsemmisítését és terroristák megölését. Megsemmisítették a Hamász mesterlövész és megfigyelő állásait, valamint más katonai létesítményeit.



Az ország északi, libanoni határvidékén, Galileában, szerda reggel is megszólaltak a légvédelmi figyelmeztetések az ország légterébe hatoló drónra vagy rakétára figyelmeztetve. Izraeli vadászgépek kedd este csapást mértek a libanoni síita Hezbollah rakétakilövőjére és katonai épületére Dél-Libanonban - közölte az IDF szóvivője.



Izraelben a védelmi minisztérium rehabilitációs osztályának adatai szerint havonta több mint ezer új sebesültet kezelnek a háború október eleji kitörése óta. A háború 10 056 sebesültje harmincöt százalékának mentális sérülése, vagy poszttraumás stressz szindrómája is van, 37 százalékuknak végtagja sebesült. A sérültek 68 százaléka tartalékos, többségük fiatal, 51 százalékuk 18 és 30 év közötti, 31 százalékuk pedig 30 és 40 év közötti.

mti