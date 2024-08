Labdarúgó NB I - Dán védőt igazolt a címvédő Ferencváros

2024. augusztus 15. 12:33

Stefan Gartenmann dán belső védővel erősítette meg keretét a labdarúgó NB I-ben címvédő Ferencváros.

Gartenmann – fradi.hu

A zöld-fehérek hivatalos honlapja csütörtökön arról számolt be, hogy a 27 éves futballista a Midtjyllandtól érkezik a klubhoz. A két csapat a Bajnokok Ligája selejtezőjének harmadik fordulójában éppen egymással találkozott, végül a dánok jutottak tovább, Gartenmann nem volt tagja a rivális keretének.



"Stefant már régebb óta ismerjük, most pedig egy olyan kedvező lehetőség nyílt, hogy sikerült megszereznünk őt. Egy nagyon megbízható belső védő, aki mindig képes hozni az elvárt szintet. Nagyon jó karakter, nagyon jó mentalitású, profi gondolkodású játékos, aki a csapat struktúrája szempontjából is fontos szerepet tud majd betölteni. Fontos, hogy fenntartsuk a konkurenciaharcot ezen a poszton. Bízunk benne, hogy már rövid távon meg tudja oldani ezt a feladatot" - mondta Hajnal Tamás sportigazgató.



A védelem közepén bevethető, 187 centiméter magas Gartenmann Isaac Pappoe, Raul Gustavo, Kady Borges és Philippe Rommens után az ötödik nyári igazolása a Ferencvárosnak.

MTI

Fontos egy megbízható belső védő a Fradinak.

Noha úgy tűnt, hogy Gustavo ezt a kérdést megoldja, ám Gustavo volt az, aki a dán bajnok elleni dániai mérkőzésem saját tizenhatosán belül elaludt, elvette tőle a labdát egy csatár és gólt rúgott Dibusznak.

Emiatt esett ki a BL-selejtezőből a Fradi.

A legutóbbi meccsen - a dán bajnok ellen - ráadásul Gustavót ki is állították. A hozzá fűzött remények tehát szertefoszlottak.

MTI; Gondola