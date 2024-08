A DK-ban leválthatják Gyurcsányt?

2024. augusztus 16. 21:26

Kizárta a Demokratikus Koalíció Leel-Őssy Gábort, a DK egyik alapító tagját amiért többször is az azt hangoztatta, hogy Gyurcsány Ferencnek le kellene mondania pártelnöki posztjáról. A gyulai politikus szerint „ha marad a mostani vezetés, nem áll meg a DK mélyrepülése, és a következő parlamenti választáson már lemegyünk 5 százalék, vagyis a bejutási küszöb alá. Feri azt gondolja, hogy a júniusi kudarc után több Gyurcsány kell a DK-ba, holott a választók nem ezt üzenik, hanem azt, hogy nem ő kell. A kormányellenes szavazók olyan embert keresnek, akit alkalmasnak látnak Orbán leváltására. Erre a feladatra nem látják Gyurcsányt megfelelőnek” – vélekedett a politikus.



A gyulai DK-s alapító, aki már többször kritizálta Gyurcsány Ferencet, a Népszavának most azt mondta, vannak más vezetésre alkalmas politikusai is a pártnak. Leel-Őssy Gábor már nem először kritizálta Gyurcsányt.

Nincs esély Gyurcsány Ferenc leváltására a DK éléről, mivel a Demokratikus Koalíció lényegében a Gyurcsány-Apró érdekkör pártja, nélkülük ez a párt nem létezne – hangsúlyozta a Mandiner megkeresésére Kiszelly Zoltán. A Századvég politikai elemzési igazgatója szerint jelenleg egy báziskonszolidáció zajlik a DK-ban, a cél az, hogy a megmaradt 5-8 százalék szavazójukat megtartsák, miután több százezer szavazót veszítettek a június 9-ei választásokon. Az elpártolt szavazók ma már a Tisza Párt szavazói.

A politológus utalt az óbudai polgármester, Kiss László letartóztatására és a III. kerületi korrupciós botrányra is, szerinte ez az ügy hatalmas árnyékot vet az elmúlt ötéves fővárosi és DK-s kerületi működésre.

Kiszelly korábban arra is felhívta a figyelmet, hogy a másik következménye az óbudai botránynak, hogy ez most összezárja a DK-t. Nem azt mondom, hogy jól jött nekik, de van az a mondás, hogy elvtárs, segítsd a lebukottakat, ami azt jelenti, hogy a DK most zár – utalt Kiszelly a DK-ban megszokott viszonyokra. Hozzátette: az elmúlt napok párton belüli belharcai várhatóan kevésbé lesznek majd hangosak.

