Megvertük a dánokat

2024. augusztus 17. 21:59

A magyar női röplabda-válogatott fordulatos összecsapáson 3-2-re nyert a dán csapat otthonában az Európa-bajnoki selejtezősorozat szombati nyitányán.

Az elmúlt öt kontinenstornára kijutott magyar csapat szoros első játszmát követően hátrányba került, majd egyenlített Birkerödben. A folytatásban ismét a dánoknak kedveztek a labdamenetek, majd a negyedik szettet magabiztosan nyerte a magyar válogatott, ezt a lendületet pedig a mindent eldöntő ötödik szettre is sikerült továbbvinnie és végül felülmúlta a házigazdát.



Az olasz Alessandro Chiappini edzette nemzeti együttes jövő szombaton a csoportfavorit belgákat fogadja az Érd Arénában. A maradék két meccset jövőre rendezik.



A hét háromcsapatos csoportból az elsők mellett az öt legjobb második jut ki a 2026-os, azeri, cseh, svéd és török közös rendezésű viadalra.

Eredmény, Eb-selejtező, B csoport, 1. forduló:

Dánia-Magyarország 2-3 (26, -18, 17, -16, -9)

-------------------------------------------------

a legeredményesebb játékosok: Németh (35), Szedmák (14), illetve Mogensen (22)

Németh Anették a csoport leggyengébb riválisa ellen úgy is egyértelmű győzelmi eséllyel léptek pályára, hogy megfiatalított csapattal, idegenben kezdték a selejtező-sorozatot.



A szombati, birkerödi összecsapáson a hazaiak kezdtek jobban, a magyar válogatott pedig hatpontos hátrányban is volt, és bár 24-24-nél egyenlített, végül 28-26-ra elvesztette a nyitószettet.



A folytatásban új erőre kapott a magyar csapat, és szinte végig vezetve magabiztos előnnyel nyerte meg a második játszmát, ezzel egyenlített. A harmadik felvonásban viszont a dánok voltak a pontosabbak és nyolcpontos fölénnyel húzták be a harmadik szettet.



A negyedikben viszont ismét a magyar csapat akarata érvényesült, és ismét egyenlített a párharcban, majd ezt a lendületet kihasználva az ötödik játszmában öt meccslabdához jutott, de már az elsővel lezárta a mérkőzést.



A 126 perces találkozó legeredményesebb játékosa Németh Anett volt, aki karrierje egyik legjobb meccsét játszotta nemzeti színekben, 35 ponttal járult hozzá a sikerhez.



Az Olaszországban légióskodó klasszis az ötödik játszmában kilenc pontot szerzett, ráadásul ebben a játékrészben százszázalékos támadóhatékonysággal "dolgozott".



"Sokkal nehezebb mérkőzés volt a vártnál, de saját magunknak nehezítettük meg. A győzelemnek természetesen örülök, a negyedik és az ötödik játszmában a cseréknek köszönhetően teljesen más arcunkat mutattuk, de sok mindent rendeznünk kell jövő hétvégéig" - idézte a szövetség a találkozót követően Alessandro Chiappinit.



mti