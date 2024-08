Európa-liga - Kötelező továbbjutás előtt a Ferencváros

2024. augusztus 21. 10:40

Csütörtökön a magyar bajnok Ferencváros a bosnyák, orbászvári Borac együttesét fogadja a labdarúgó Európa-liga selejtező negyedik, utolsó fordulójának első felvonásán.

A párharc győztese a második számú nemzetközi sorozat főtábláján indulhat, míg a vesztes a Konferencia-ligába kerül át.



A Ferencváros sorozatban a hatodik szezonjában lesz érdekelt egy európai kupasorozat őszi küzdelmei során, a zöld-fehérek szériája a 2019/20-as idényében kezdődött, a csapat azóta egyszer a Bajnokok Ligájában, háromszor az Európa-ligában, a legutóbbi idényben pedig a Konferencia-ligában bizonyíthatott.



A Ferencváros remek formában várja a bosnyákok elleni párharcot, ugyanis a múlt hétvégén sorozatban a 17. alkalommal is legyőzte az ősi rivális Újpestet, így az NB I-ben százszázalékos mérleggel, kapott gól nélkül áll.



Az FTC-ben ráadásul 55 nap után újra tétmérkőzésen lépett pályára Varga Barnabás, az előző két élvonalbeli idény gólkirálya, aki még a skótok elleni Európa-bajnoki csoportmeccsen szenvedett arccsonttörést. A támadó most bekerült Pascal Jansen vezetőedző El-keretébe is.



A két csapat története során először találkozik egymással, a Ferencváros fennállása során harmadszor kerül szembe bosnyák riválissal a nemzetközi kupaporondon, legutóbb 2015 nyarán az Európa-liga selejtezőjének második fordulójában a Zeljeznicar kettős győzelemmel búcsúztatta a zöld-fehéreket.



A Groupama Arénában csütörtökön 21 órakor kezdődő találkozó játékvezetője a skót Nicholas Walsh lesz, a mérkőzést az M4 Sport élőben közvetíti.



MTI