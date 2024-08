Embercsempészek bandájára csaptak le

2024. augusztus 21. 14:29

Szíriai, jordániai, bolgár és moldovai állampolgárságú tagokból álló, illegális bevándorlókat Románián és Szerbián keresztül Nyugatra csempésző szervezett bűnbandára csaptak le a bolgár és a román hatóságok a bulgáriai Plovdiv városában, az akció során nyolc embert őrizetbe vettek, köztük négy bandavezért is - jelentette be szerdán az Európai Unió rendőrségi együttműködési szervezete, az Europol, amely segítséget nyújtott az akcióban.

Az augusztus 19-én végrehajtott razzia során 15 helyszínt kutattak át Plovdivban, lefoglaltak 13 mobiltelefont, fegyvert és lőszert, továbbá megtalálták több, a migránsok csempészésére szolgáló gépjármű papírjait is.



A tájékoztatás szerint a banda - amely fejenként akár 6000 eurót (2,3 millió forint) is elkért az útért - több mint 130 bevándorlót csempészett át Törökországból Bulgáriába.



A banda szíriai és jordániai vezetői mellett bolgárok is közreműködtek az embercsempészetben, az interneten keresztül pedig moldovai sofőröket is sikerült találniuk, az ő feladatuk volt az emberek elszállítása a bolgár-szerb, illetve a bolgár-román határra.



Bulgária - Törökországgal közös, szögesdrótkerítéssel védett, 259 kilométer hosszú szárazföldi határa révén - évek óta a Földközi-tenger keleti térségében húzódó migrációs útvonal egyik tranzitországa.



Hans Leijtens, az EU határ- és partvédelmi ügynökségének (Frontex) ügyvezető igazgatója februárban jelentette be, hogy a szervezet megháromszorozza a határőrök számát Bulgária Törökországgal, illetve Szerbiával közös uniós külső határain.



ksg \ kvb \ brr

MTI