Vitézy Dávid: Óbudán új választás kell

2024. augusztus 21. 17:52

Óbudán új választás kell - írta szerdán Facebook-oldalán Vitézy Dávid (Vitézy Dáviddal Budapestért-LMP-Zöldek), a Fővárosi Közgyűlés megválasztott tagja, miután pénteken az óbudai polgármestert korrupciós bűncselekmények gyanúja miatt letartóztatták. Mint írta, az új választásra azért van szükség, hogy az ott élők "olyan polgármestert választhassanak, aki alpolgármesterével együtt nem előzetes letartóztatásból vezet egy 128 ezres kerületet".

Vitézy Dávid bejegyzésében kifogásolta, hogy Karácsony Gergely főpolgármesternek "egy szava sincs a főváros egyik legnagyobb kerületében kialakult politikai és közigazgatási válságról".



Emlékeztetett rá, hogy a Karácsony Gergely által vezetett fővárosi listán Kiss László (DK-LMP-Momentum-MSZP-Párbeszéd) is szerepelt, és a főpolgármester is ajánlotta, a választási plakát szerint a "legjobb választásnak" tartotta.



Karácsony Gergelynek világossá kell tennie, hogy kitart-e az óbudai polgármester támogatása mellett, vagy egyetért-e azzal, hogy Kiss Lászlónak le kell mondania - fogalmazott Vitézy Dávid. A politikus a bejegyzésében sajtóhírekre hivatkozva arra is felhívta a figyelmet, hogy a korrupciós ügyben "Karácsony pártja is érintett lehet", mert a Párbeszéd társelnökének, Szabó Tímea óbudai országgyűlési képviselőnek a kampányfőnökét is őrizetbe vették a rendőrök.



mti