Telt ház lesz a Makovecz-stadionban

2024. augusztus 28. 20:00

Hornyák Zsolt vezetőedző szerint az idegenbeli 3-3-as döntetlen ellenére még mindig nem a Puskás Akadémia a favorit az olasz Fiorentina ellen a labdarúgó Konferencia-liga utolsó selejtezőkörében.

A tréner a szerdai sajtótájékoztatón emlékeztetett arra, hogy csapata nagyon jó első meccset játszott, maximális teljesítményt nyújtott, meglepte az előző két kiírásban döntős Fiorentinát a magas letámadással, ugyanakkor a kétgólos előny után kicsit csalódás volt számára a döntetlen.



Hornyák jelezte, hogy a csütörtöki visszavágón tisztességesen helyt szeretnének állni, miközben tisztában vannak vele, mennyire erős az ellenfelük. A tréner szerint a saját csapatában is megvan a minőség, amennyiben jó taktikát választanak és mindenki a maximumot nyújtja, lehet keresnivalójuk.



"Semmiképpen sem a védekezésen lesz a hangsúly, hanem a támadófutballon, a letámadáson" - válaszolt Hornyák újságírói kérdésre, majd hozzátette, a Fiorentina még nincsen csúcsformában, ez némileg növeli az esélyüket, amit szeretnének is megragadni csütörtökön.



Szolnoki Roland csapatkapitány kiemelte: nagyon fontos meccs lesz az akadémia, a csapat és a játékosok életében egyaránt. Úgy vélte, hatalmas lehetőség előtt állnak, hasonló hozzáállással lehet esélyük, és újra el tudják tüntetni a két klub közötti különbségeket.



Raffaele Palladino a Fiorentina vezetőedzője a találkozóval kapcsolatban kifejtette: azért érkeztek, hogy továbbjussanak. Hozzátette: olyan agresszív csapatot és jó egyéni teljesítményeket szeretne a pályán látni, amelyek biztosíthatják azt, hogy az európai kupaporondon maradhassanak.



Az olasz együttes argentin hátvédje, Lucas Martínez Quarta elismerte: az odavágón elkövették azt a hibát, hogy nem jó hozzáállással léptek pályára, de tanultak belőle, most az első perctől maximálisan koncentrálni fognak.



A felcsútiak ezt megelőzően a selejtező második fordulójából játék nélkül jutottak tovább az ukrán Dnyipro ellen, míg a harmadik fordulóban az örmény Ararat-Armenia együttesét múlták felül 4-3-as összesítéssel.



A felcsúti Pancho Arénában sorra kerülő találkozóra minden jegy elkelt. A Puskás Akadémia-Fiorentina mérkőzést 21 órától élőben közvetíti a Duna World és a Nemzeti Sportrádió.

MTi