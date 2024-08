„Na és?"...

2024. augusztus 28. 21:06

Horn Gyula a baloldal büszkesége, aki jelentős szerepet töltött be Európa újraegyesítésében - mondta a DK szerda esti budapesti rendezvényén Varju László, a párt alelnöke.

Az ellenzéki párt Budapestre, Horn Gyula XIII. kerületi szobrához hívta azokat, akik azt akarják, hogy a közeli sétány továbbra is a néhai szocialista miniszterelnök nevét viselje. A Fővárosi Törvényszék keddi ítélete szerint az elnevezés jogsértő, ezért hatályon kívül helyezték a Fővárosi Közgyűlés erről szóló rendelkezését.



A DK tiltakozó eseményén több MSZP-s és DK-s politikus, többek között Arató Gergely, Gy. Németh Erzsébet, Horváth Csaba és Török Zsolt is megjelent.



Varju László szerint Horn Gyula valódi európai politikus volt, akit külföldön is tisztelnek, ám a "kizárólagosságra törekvő" magyar kormány mindeközben el akarja hallgattatni azokat, akik tiltakoznak. A DK alelnöke galádságnak és szégyennek nevezte, hogy a "hatalom" semmissé akarja tenni a volt miniszterelnök emlékét.



Varju László beszédét követően az MSZP-s Komjáthi Imre szólalt föl. Az ellenzéki politikus szerint "megálljt kell parancsolni a pitiáner rendszernek", amely "el akarja törölni a közös múltunkat". Ebben a helyzetben a szolidaritás a legfontosabb jelszó, össze kell tehát fogni, mert ami történik, az Horn Gyula emlékének meggyalázása - fogalmazott. Komjáthi Imre közölte egyúttal, hogy vissza fogják helyezni az utcanévtáblát, ha azt bárki eltávolítaná.

MTI