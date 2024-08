Kalauz nélküli vonatokat indít a MÁV

2024. augusztus 29. 09:14

Hétfőtől valamennyi Rákos és Pilisvörösvár között közlekedő S76-os járat esetében visszaáll a kalauz nélküli rendszer.

Ezen a vonalon a MÁV-START április 7-től május 31-ig tesztelte a jegyvizsgáló nélküli rendszer működését, amelyet az értékelési folyamatot követően a közeli jövőben számos elővárosi és vidéki vonalra is kiterjeszt.



Megjegyezték: Nyugat-Európában és néhány térségbeli országban már megszokott a kalauz nélküli közlekedési rendszer.



A következő lépésként szeptember 16-tól Budapest és Esztergom között, valamint a Budapest-Győr vonalon a reggeli csúcsidőszakban Bicske és Budapest-Kelenföld között közlekedő G10-es, egy-egy Déli pályaudvar és Komárom közötti S10-es, valamint a hétvégente közlekedő egyes - szeptember 2-tól már Rába InterRégió elnevezésű - vonatokon fog megvalósulni a jegyvizsgáló nélküli közlekedés - közölte a MÁV.



Hozzátették, hogy szeptember 30-tól a Budapest és Székesfehérvár közötti vonalon közlekedő S36 és G43-as járatokat, valamint a Déli pályaudvarról Százhalombattára és Pusztaszabolcsra induló S40-es vonatokat vonják be az új rendszerbe.



Október 14-től pedig az előváros keleti részét is eléri a változás: a Nyugati pályaudvar és Monor között közlekedő S50-esek, hétköznap egyes ceglédi, illetve hétvégente egyes szolnoki vonatok, a Keleti pályaudvar és Sülysáp, illetve éjszaka Nagykátára közlekedő S60-osok és a Keleti és Gödöllő közötti S80-as személyvonatok fognak jegyvizsgáló nélkül közlekedni - írták.



Jelezték, hogy az érintett vonalakon teszt jelleggel vezetik be a kalauz nélküli közlekedést.



Az utazás során felmerülő utazási kérdéseket a MÁVDirekt telefonos ügyfélszolgálatán keresztül vagy a MÁV-VOLÁN-csoport új utazástervezőjén az EMMA-n és a MÁV-applikáción keresztül lehet tisztázni, ezek elérhetőségéről is tájékoztatjuk az utasokat - közölte a vasúttársaság.



mti