Fényfutás

2024. augusztus 29. 11:43

A Honvédelmi Minisztérium sportért felelős államtitkársága és a Nemzeti Sportügynökség új helyszínen, a Nemzeti Atlétikai Központban szeptember 23-án rendezi meg az éjszakai fényfutást, a LED'S RUN-t.

A Sportoló Nemzet Program keretében megvalósuló, az elmúlt évben nagy sikert arató rendezvény különlegessége, hogy a létesítmény először nyitja meg kapuit a 2023-as budapesti atlétikai világbajnokság óta - emelte ki az államtitkárság csütörtöki közleménye, amely arra is kitér, hogy a tavaly szeptemberben indított program célja, az élethosszig tartó, rendszeres és lehetőleg szervezett keretek közt zajló sportolás népszerűsítése.



"A LED'S RUN egy olyan különleges élményt kínáló közösségi sportesemény, amelynek során a futók egy-egy ikonikus sportlétesítmény rejtett zugait járhatják be, tavaly a Puskás Arénát, idén pedig a Nemzeti Atlétikai Központot. Az Európai Sporthét nyitóeseménye így egyesíti a mozgást és a felfedezés örömét a fesztiválhangulattal - mondta a sporteseménnyel kapcsolatban Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár. A résztvevők kívül-belül megismerhetik a Nemzeti Atlétikai Központot, elsőként vehetik birtokba az egyedülálló panoráma-futókört, átfuthatnak az ikonikus gyaloghídon és ott is járhatnak, ahol a sportág legnagyobbjai készültek a versenyekre."



Az indulóknak a Sportoló Nemzet Program biztosítja a technikai pólókat és a világító eszközöket, de a résztvevők a saját világító eszközeiket is elhozhatják, még látványosabbá téve a futást. A családdal, gyerekekkel érkezőknek a két kilométeres kört ajánlják, aki pedig a bajnokok nyomába lépne, az akár az öt kilométeres távra is nevezhet. A szervezők 3500 futót tudnak fogadni, nevezni pedig az esemény weboldalán lehet.



Az Európai Sporthét az egyik legnagyobb sportolást és aktív életmódot népszerűsítő kampány, amelyet az Európai Bizottság kezdeményezett még 2015-ben. A program célja, hogy az európai polgárok minden év szeptember 23. és 30. között, egy héten keresztül minél többet mozogjanak és lehetőség szerint a sporthét után is aktívak maradjanak. A sporthét a BeActive Night-tal zárul majd a Nemzeti Atlétikai Központ melletti Legendák Ligetében.

MTI