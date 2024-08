Labdarúgó NB I - Dombi Tibor magasra tette a lécet Máté Csaba előtt

2024. augusztus 31. 19:53

Az edzőváltáson átesett Debrecen hátrányból fordítva 3-1-re legyőzte a vendég Zalaegerszeget a labdarúgó NB I hatodik fordulójának szombati játéknapján.

Máté Csaba, balról a második a DVSC VIP-páholyában a meccs második percében – m4sport

A hajdúságiak három nyeretlen mérkőzés után diadalmaskodtak ismét, és ez volt az idénybeli első hazai sikerük.



A ZTE idegenben változatlanul nem tudott még győzni a szezonban, egy döntetlen mellett ez volt a második veresége.



A DVSC együttesét ezen a meccsen Dombi Tibor irányította, a pénteken vezetőedzőnek kinevezett Máté Csaba ugyanis vasárnap kezdi meg a munkát a hajdúsági megyeszékhelyen.

6. forduló:

Debreceni VSC-Zalaegerszegi TE 3-1 (0-1)

Debrecen, Nagyerdei Stadion, v: Rúsz

gólszerzők: Dzsudzsák (54., 11-esből), Ferenczi (64.), Domingues (96.), illetve Dénes (5.)

sárga lap: Szécsi (61.), Pellumbi (63.), illetve Sankovic (21.), Evangelu (87.)

DVSC:

Megyeri - Stojkovic, Batik, Lagator, Ferenczi - Szécsi (Domingues, 86.), Szuhodovszki (Sagojan, 90.), Szűcs (Braga, 89.), Pellumbi - Dzsudzsák, Bárány (Silue, 81.)

ZTE:

Gundel-Takács - Szendrei, Szafronov (Evangelu, 58.), Várkonyi, Medgyes, Mim - Bakti (Németh D., 58.), Sankovic, Kiss B. - Sajbán (Spoljaric, 80.), Dénes (Nyíri, 72.)

Amilyen rosszul alakult a meccs eleje a Debrecennek, olyan jónak volt mondható a zalaiak kezdése. A vendégek ugyanis az ötödik percben egy szöglet utáni jó kombináció végén megszerezték a vezetést, amelyben nagy szerepe volt a Dénes Vilmosról teljesen megfeledkező hajdúsági védelemnek is. Hátrányban jóval veszélyesebbé vált a hazaiak játéka, igaz, a Zalaegerszeg nagyjából negyed óra elteltével már inkább a védekezésre koncentrált. Abban, hogy a szünetig a DVSC nem tudott egyenlíteni, nagy szerepe volt a kapus Gundel-Takácsnak, aki kétszer is nagy védéssel mentette meg a góltól a zalai kaput.



Fordulás után sem változott a játék képe, az állás viszont hamarosan igen: Bárány harcolt ki tizenegyest, a büntetőt pedig Dzsudzsák magabiztosan a bal felső sarokba lőtte, ezzel a mostani idény első hazai debreceni gólját szerezte. Tíz perccel később a csapatkapitány egy remek gólpasszal jeleskedett, mert miután nagyszerű labdával hozta helyzetbe Ferenczit, utóbbi közelről nem hibázott. A folytatásban nagyon keveset volt a labda a zalaiaknál, s bár így is adódott előttük lehetőség, az egyenlítés végül nem jött össze, sőt, Dzsudzsák nagyszerű indításából a csereként beállt Domingues iramodhatott meg, egyéni akciója végén pedig végleg eldöntötte a három pont sorsát.

mti