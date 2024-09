Újabb német Leopard tankokat kaphat Ukrajna

2024. szeptember 9. 16:17

Lapértesülés szerint Németország tovább 77 darab Leopard 1A5 harckocsit szándékozik Ukrajnába küldeni. Időközben Oroszország is tankokkal erősít a fronton.

Németország Hollandiával és Dániával közösen fogja az újabb harckocsiszállítmányt eljuttatni Ukrajnába - közölte a berlini kormány védelmi minisztere. Boris Pistorius azt is elárulta, hogy a tankokat a jövő hónapban kaphatja meg az oroszokkal küzdő ukrán hadsereg - írja az Army Recognition.

A portál emlékeztet rá: noha a szóban forgó Leopard 1A5-ös tankok nem éppen a legmodernebb harckocsik, azért még mindig jelentős potenciállal rendelkeznek és különösen hasznosak lehetnek a védekező lévő ukrán erők számára. A még a múlt század hatvanas éveiben tervezett páncélosok az elmúlt évtizedekben több korszerűsítésen is átestek. Egyebek közt modernizálták a tűzvezető rendszerüket és megerősítették a járművek páncélvédelmét is. Így a Leopard 1A5 még ma is megállja a helyét a csatatereken - írja az internetes katonai szaklap.

A Forbes szerint Ukrajna eddig már összesen 195 darab Leopard 1A5 tankot kaphatott át német-holland-dán forrásokból. A lap azt is megírta, hogy a NATO-szövetségesek egyelőre vonakodnak a legkorszerűbb, Leopard 2-es tankokból nagyobb mennyiséget átadni, vélhetően a saját biztonsági kockázataik miatt.

Közben Moszkvában bejelentették, hogy az Ukrajnában harcoló orosz csapatokat hamarosan további T-90-es tankokkal fogják megerősíteni. A harckocsikat gyártó az Uralvagonzavod ugyanis bejelentette, hogy az újabb T-90M típusú páncélosokat szállított az orosz hadseregnek.

InfoStart