Liszt Ünnep

2024. szeptember 13. 13:04

A klasszikus és a kortárs zene számos hazai és nemzetközi kiválósága, köztük Francesco Tristano, a Royal Philharmonic Orchestra és az Einstürzende Neubauten is hallható a negyedik Liszt Ferenc Nemzetközi Kulturális Fesztiválon október 9. és 22. között Budapesten.

A kínálatban az előadóművészeti produkciók mellett idén is helyet kapnak irodalmi és képzőművészeti rendezvények is - hangzott el a fesztivál programját ismertető szerdai budapesti sajtótájékoztatón.

Káel Csaba, a Müpa vezérigazgatója a rendezvényen kiemelte: Liszt Ferenc élete során bátran kereste a megszokottól eltérőt, vitathatatlan tehetsége mellett kortársai közül kiemelkedett a folyamatos újításra való törekvésével.

A Müpa fesztiválja, a Liszt Ünnep névadójához hasonlóan a folyamatos megújulást keresi - jegyezte meg Káel Csaba, aki elmondta, hogy rengeteg fővárosi helyszínen lesznek programok, többek között az Akvárium Klubban, a Pesti Vigadóban, a Magyar Zene Házában és a Jézus Szíve Jezsuita Templomban is.

A Liszt Ünnep küldetése a 19. század egyik legismertebb komponistája szellemiségének közvetítése a zeneszerző lenyűgöző művészetén keresztül a 21. században - hangsúlyozta Káel Csaba, aki a fesztivál fontos céljának nevezte megmutatni azt is, hogy a művészek hogyan tudják transzformálni Liszt Ferenc örökségét korunk művészetébe.

A Müpa által kiadott írásos összegzés szerint az eseménysorozat nyitányaként október 9-én az Árpád-házi Szent Erzsébet történetéből született oratórium, a Szent Erzsébet legendája elevenedik meg hazai és nemzetközi szólisták, a Nemzeti Filharmonikus Zenekar, valamint a Nemzeti Énekkar és a Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola Gyermekkara előadásában a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben. A címszerepet a svájci szoprán, Gabriela Scherer énekli, a karmester pedig a zenekar főzeneigazgatója, Vashegyi György lesz.

Dvorák- és Bartók-művek mellett egy Liszt-darabot is vezényel Vaszilij Petrenko orosz-brit karmester a Royal Philharmonic Orchestra koncertjén október 11-én a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben. Az esten Balog József Liszt Ferenc-díjas zongoraművész működik közre.

Október 18-án a Kolozsvári Magyar Opera együttese a Fesztivál Színházban ritkán hallható Liszt-kompozíciókból összeállított műsorral várja a nagyközönséget, a Jézus Szíve Jezsuita Templomban október 12-én megrendezett Kórusmaratonon pedig egy egész napon át Liszt művei szólnak majd.

A fesztivál záróprogramján, október 22-én a Pesti Vigadóban a költészet és zene sajátos kapcsolódásának lehetnek tanúi a nézők Martin Haselböck és az Orchester Wiener Akademie koncertjén, melyen Ránki Fülöp zongorán működik közre.

A Liszt Ünnepet jellemző műfaji sokszínűség jegyében az eseménysorozaton a könnyedebb műfajok is helyet kapnak: a Johann Sebastian Bach életművét és a technozenét is tanulmányozó luxemburgi születésű zongorista-zeneszerző, Francesco Tristano koncertjét október 12-én a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben hallhatják az érdeklődők.

Az elektronikus tánczene úttörőjeként ismerté vált Jeff Mills Tony Allennel és Jean-Phi Daryval közös víziójából született Tomorrow Comes The Harvest projekt előadását október 17-én a Millenárison hallhatja a nagyközönség; az alien popra keresztelt műfajt megteremtő zenekar, az Einstürzende Neubauten pedig október 16-án az Akvárium Klubban lép fel.

Barabás Lőrinc és a Jazzical Trio közös október 10-i koncertjén a Magyar Zene Házában több, Liszt Ferenc zenéjére reflektáló kompozíció is elhangzik, a Markus Stockhausen Group Franz von Chossy jazz-zongoristával kiegészülve pedig október 20-án, a Budapest Music Centerben ad koncertet.

Harmadik alkalommal tér vissza a Liszt Ünnep és az Akvárium Klub közös könnyűzenei minifesztiválja, az Isolation Budapest; a kortárs táncot a cirkuszművészettel ötvöző Recirquel pedig október 22-én a Müpa Sátorban tartja legújabb produkciója, a Paradisum magyarországi premierjét.

Szintén a Liszt Ünnepen debütál a hazai közönség előtt október 12-én a Fesztivál Színházban a Háromszék Táncegyüttes Ecce Homo címet viselő új előadása, amely Munkácsy Mihály életútjának egy-egy jelentős momentumát kelti életre a kortárs néptánc segítségével.

Ismét a Liszt Ünnep részeként valósul meg a Margó Irodalmi Fesztivál, melyen a kötetbemutatók, beszélgetések és író-olvasó találkozók mellett koncerteket is hallhatnak az érdeklődők.

A Magyar Nemzeti Galéria Galimberti Sándor és Dénes Valéria életművét bemutató új kiállításán és a Ludwig Múzeum Női kvóta címet viselő tárlatán túl az Art Market Budapest is a Liszt Ünnep részeként nyitja meg kapuit. A Néprajzi Múzeum Székelyek című kiállítása pedig a történelmi Székelyföld sokszínűségét mutatja be.

A fesztivál részletes programja a www.lisztunnep.hu weboldalon érhető el.

MTI