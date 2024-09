Már harmadfokú az árvízvédekezési készültség minden budapesti Duna-szakaszon

2024. szeptember 16. 10:51

Harmadfokú az árvízvédekezési készültség hétfőtől minden budapesti Duna-szakaszon - közölte a főpolgármester a Facebook-oldalán. Karácsony Gergely tudatta, hogy hétvégén a vízügyi szakemberek több védelmi intézkedést tettek, így kifolyókat és zsilipeket zártak le, felkészítették a víztermelő létesítményeket a biztonságos árvízi üzemre, kikötőpontokat építettek ki. Hozzátette, hogy hétfőn este 8 órától zárják le a budai és a pesti alsó rakpartot, ezért azt kérte, hogy az ott parkoló autókkal álljanak el a tulajdonosok legkésőbb hétfő délutánig, mert estétől a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság elszállítja az ott maradt járműveket.

Hangsúlyozta, hogy az előrejelzések szerint kedden délelőtt éri el a Duna az alsó rakpartot. Közölte azt is, hogy egymillió homokzsák rendelkezésre állásáról gondoskodik a Fővárosi Csatornázási Művek a katasztrófavédelemmel és a védekezéshez igénybe vett alvállalkozókkal közösen, ebből hozzávetőlegesen 800 ezret a Margit-szigeten kell felhasználni. Annak érdekében, hogy a védekezés zavartalan legyen, kedd reggel 8 órától csak a védekezésben részt vevő járművek hajthatnak be a sziget védett övezetébe, illetve (egyelőre csak a sziget déli részén) a gyalogosforgalmat is korlátozni fogják – tájékoztatott a főpolgármester. Úgy folytatta, hogy magasabb vízállás esetén a Bem tér környékén a mellvédfalaknál átszivárgás jelentkezhet, ezek ellen szükség esetén homokzsákokkal védekeznek.

A Nánási–Királyok útjára hétfőtől szállítják az agyagot a háttöltés kiépítéséhez, ezért a járművek forgalmát itt is korlátozni kell. A következő napokban egy négy kilométer hosszú, egy méter magas és négy méter széles háttöltés épül ki azért, hogy megtámassza a védvonalat – fűzte hozzá. Kitért arra is, hogy már kedden korlátozni kell a rakparti villamosok forgalmát, ennek pontos időpontját a közlekedési és vízügyi szakemberek közösen határozzák meg. A menetrendi változásokról a BKK Infó ad aktuális tájékoztatást.

Karácsony Gergely azt írta, nyolc méteres vízszint esetén a Batthyány téren is fokozott védekezési intézkedésekre van szükség, de ezt a mértéket előreláthatólag csak csütörtökön éri el a Duna.

MTI