Elhunyt Michael Jackson testvére

2024. szeptember 16. 15:34

Tito Jackson halálhírét régi barátja és a Jackson család egykori menedzsere, Steve Manning közölte. A blueszenész elhunytának hivatalos oka egyelőre ismeretlen, de menedzsere szívrohamra gyanakszik – adta hírül az Origo. A The Jackson 5 tagjaként és Michael Jackson testvéreként ismert zenész szívrohamban halt meg. A hírt a férfi régi barátja és a Jackson család egykori menedzsere, Steve Manning közölte az Entertainment Tonighttal.

Bár a halál hivatalos okát még nem állapították meg, Manning úgy véli, hogy Tito szívrohamot kapott, miközben Új-Mexikóból Oklahomába vezetett – olvasható az oldal X-bejegyzésében, de a gyerekei is elköszöntek tőle. „Megdöbbentünk, elszomorodtunk, és összetört a szívünk. Apánk hihetetlen ember volt, mindenkivel és mindenki jóllétével törődött” – írták.

Az énekes az elmúlt napokban testvéreivel, Marlonnal és Jackie-vel turnézott Európában. Az Instagram-oldalára feltett egy fotót, amelyen egy rajongói megemlékezésen róják le tiszteletüket a 2009-ben elhunyt Michael Jackson előtt.

