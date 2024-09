Viszontvádakkal védekezik a platószónok

2024. szeptember 25. 11:33

"A volt barátnőm, Vogel Evelin május óta zsarol engem és a Tisza Pártot. 30 millió forintot akart fenyegetéssel kizsarolni tőlünk. Nemcsak tőlem, hanem a párt másik 5 kollégájától is követelte az említett összeget" - reagált Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke az egykori barátnőjének az Indexen megjelent interjújában tett kijelentéseire.

Magyar Péter szerdán a közösségi oldalán azt írta: miután a zsarolását visszautasították, Vogel Evelin felvette a kapcsolatot a Fidesz alelnökével, Kubatov Gáborral és havi 5 millió forintos és egyéb juttatásokért cserébe elvállalta az indexen megjelent "hazug propaganda interjút".

"A kapcsolatunknak nem úgy és nem azért lett vége, ahogy az interjúban elhangzott, hanem a fenyegetései miatt, illetve azért, mert rájöttünk arra, hogy Evelin hang- és képfelvételeket készített a velem és a párt vezetőivel folytatott beszélgetéseiről és vitáiról" - fogalmazott a politikus, hozzátéve, hogy a Fidesszel kötött "piszkos megállapodásának" részét képezi a hang- és képfelvételek átadása is.

Úgy folytatta, hogy amikor pár hete Radnai Márkkal, a Tisza Párt alelnökével szembesítették Vogel Evelint azzal, hogy több forrásból tudomásuk van az állampárttal kötött "undorító, az orosz titkosszolgálatokat meghazudtoló megállapodásáról" és arról, hogy 11 órányi felvételt adott át Kubatovéknak, meglepődött, de semmit nem tagadott.

Hangsúlyozta, hogy Vogel Evelint a történtek és a fenyegetései ellenére az utolsó pillanatig meg akarták óvni a büntetőjogi és politikai következményektől, megkérték, hogy próbáljon kifarolni a Fidesz vezetésével megkötött megállapodásból, de ő láthatóan másképp döntött.

A bejegyzésben a politikus óriási csalódásnak nevezte, amit Vogel Evelin tett, megjegyezve, hogy nagyon szerette őt, "de ami nem öl meg, az megerősít".

"Innen is üzenjük Rogán Antalnak, Kubatov Gábornak és a gazdájuknak, Orbán Viktornak, hogy nem ijedünk meg a stasi-módszerektől sem és bármit is tesznek, bármilyen maffiamódszerhez nyúlnak is, mi akkor is lépésről lépésre, tégláról téglára visszavesszük a hazánkat és magyar emberek millióival közösen építünk egy békés, igazságos és élhető Magyarországot" - fogalmazott.

A kapcsolatukról azt közölte, hogy Vogel Evelin a barátnője volt, szívből szerette, 2023 áprilisa óta támogatta őt anyagilag, akkor is, amikor nem voltak együtt és senki nem segített neki.

"Sokat tanultunk egymástól, elhitette velem, hogy viszont szeret, olyannyira, hogy azt gondoltam, hogy vele szeretném leélni az életemet. Amikor azonban megkértem a kezét, hirtelen kilépett az életemből" - tette hozzá az elnök.

Mint írta, Vogel Evelin hónapokkal később bukkant csak fel, közvetlenül a Partizános interjú után, ő maga kereste fel a politikust, azzal hogy mégis szeretne vele újra összejönni.

Magyar Péter szerint a tavaszi "turbulens időszakban" komoly nyomás nehezedett rá, szerette volna, ha van valaki mellette, akiben bízhat, aki támogatja. "Tudta, hogy milyen terhelés alatt vagyok, de amikor valóban szükségem lett volna rá, nem volt mellettem. Ebben az időszakban is én tartottam el, én fizettem a lakását. Ekkor kezdett világossá válni számomra, hogy Evelin nem velem akar lenni, hanem csak lehetőséget látott bennem. Ahogy mondta, soha nem volt ilyen közel a first lady pozícióhoz. Mikor szakítottunk, akkor vált teljesen nyilvánvalóvá számunkra, hogy mi motiválta igazából a velem való kapcsolatában" - áll a bejegyzésben.

MTI