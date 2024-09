Labdarúgó NB I - Pontot rabolt Újpesten az ETO

2024. szeptember 27. 22:40

Bese Barnabás (k), Horváth Krisztofer (b), az Újpest és Heitor (j), a Győr játékosa a labdarúgó OTP Bank Liga 8. fordulójában játszott Újpest FC – ETO FC Győr mérkőzésen a Szusza Ferenc Stadionban 2024. szeptember 27-én. MTI/Illyés Tibor

Az Újpest hazai pályán gól nélküli döntetlent játszott a Győrrel a labdarúgó NB I nyolcadik fordulójának péntek esti nyitómérkőzésén.

A fővárosi csapat az előző fordulóban ugyanilyen eredményt ért el a Diósgyőrrel szemben, így továbbra is ötvenszázalékos a mérlege, a két döntetlenje mellett három-három győzelme, illetve veresége van.

A sereghajtó Győr, amely vasárnap az első győzelmét aratta, sorozatban harmadszor nem kapott ki és újabb értékes pontot szerzett.

8. forduló:

Újpest FC-ETO FC Győr 0-0

Szusza Ferenc Stadion, v.: Csonka (Káprály, 77.)

sárga lap: Helmich (72.), Brodic, (72.), illetve Heitor (13.), Bitri (19.), Ouro (55.), Gyurákovics (98.)

Újpest:

Piscitelli - Bese, Nunes, Duarte, Fiola, Tamás (Dénes, 79.) - Dékei (Karamoko (55.), Helmich, Horváth (Onovo, 79.) - Brodic, Ljujic

ETO FC Győr:

Gyurákovics - Bitri, Szépe, Heitor - Vera (Kasa, 90.), Ouro, Tóth R., Stefulj - Gavric, Benbuali (Krivokapic, 95.), Szahli (Diarra, 90.)

Nagy iramban kezdődött a mérkőzés, az Újpest gyakorolt nyomást ellenfelére, melynél az első húsz percben két védő is sárga lapot kapott. Többnyire a mezőnyben zajlott a küzdelem hazai fölénnyel, kevés helyzet alakult ki. Bő tíz perccel a szünet előtt Gavric lőtt kapura 14-15 méterről, középről, a hazaiak kapusának, Piscitellinek nagyot kellett védenie.

A második játékrészben is maradt az iram, ekkor már több helyzet is adódott mindkét oldalon, a támadások befejezése azonban továbbra is pontatlan volt.

A 77. percben izomhúzódás miatt lejött a pályáról a játékvezető Csonka Bence, a helyét Káprály Mihály vette át. Ezen kívül is sok volt a játékmegszakítás szabálytalanságok és sérülések miatt. Így tíz perc hosszabbítás után ért véget a mérkőzés, de a hosszú ráadásban sem esett gól.

Borítókép: Budapest, 2024. szeptember 27. Bese Barnabás (b2), az Újpest és Heitor (fent), a Győr játékosa a labdarúgó OTP Bank Liga 8. fordulójában játszott Újpest FC – ETO FC Győr mérkőzésen a Szusza Ferenc Stadionban 2024. szeptember 27-én. MTI/Illyés Tibor

