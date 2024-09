Nincs szlovák állampolgársága a szlovákiai magyar párt új elnökének

2024. szeptember 30. 12:25

Gubík Lászlót választotta meg elnökévé a szlovákiai magyar párt, a Magyar Szövetség. „Egy modern és konstruktív, a magyar kisebbséget képviselő párt létrehozásán szeretnék dolgozni, amely egyben a nemzeti kisebbségek által lakott régiók érdekeit is képviseli” – nyilatkozta az új elnök. A Magyar Szövetség a Szenci járásban található Fél községben szombaton tartotta meg a tisztújító kongresszusát. Forró Krisztián, a párt volt vezetője nem indult újra az elnöki posztért, így az új elnöknek és vezetőségnek lesz feladata stabilizálni a pártot és megoldást találni az utóbbi választások kudarcaira.

Négy jelölt pályázott az elnöki pozícióra: Becse Norbert, Cziprusz Zoltán, Pandy Péter, valamint Gubík László. A szavazáskor 150 küldött adhatta le a voksát. Az új elnök személyéről végül a második forduló döntött, melyben Pandy Péter 61 szavazatot, míg Gubík László 77 voksot kapott, így ő lett a Magyar Szövetség új elnöke. A 37 éves új elnök évekig volt a Via Nova ifjúsági szervezet elnöke, amely szorosan együttműködik a párttal. Ezenkívül a martosi Esterházy Akadémia igazgatója is volt.

Gubík László első nyilatkozata alapján „egy modern és konstruktív, a magyar kisebbséget képviselő párt létrehozásán” szeretne dolgozni. „Az új elnökséggel egy olyan üzenetet sugallunk a felvidéki magyar közösség felé, hogy megtörtént a korszakváltás. Van itt egy olyan generáció, aki akarja csinálni és meri csinálni. A másik dolog, hogy a szakpolitikák újra szerves részét kell, hogy képezzék a párt életének” – fogalmazott a frissen megválasztott pártelnök.

A három legfontosabb feladata közé sorolta a párt szakmai és politikai munkáját segítő agytröszt létrehozását, az új elnökség munkájának elindítását, valamint a szlovákiai magyar önkormányzati társulás létrehozását. „Én az autonóm felvidéki politikában és az autonóm felvidéki mozgástérben hiszek. Nem gondolom magunkat sem kormánypártnak, sem ellenzéki pártnak, sajnos parlamenten kívüli párt vagyunk. Viszont a legerősebb szlovákiai regionális párt vagyunk, ha a polgármesterek számát, meg a megyei önkormányzati képviselők számát nézzük. Törekedni kell az együttműködésre akár a kormánypártokkal, mert hát ott lehet eredmény elérni, de az ellenzéki pártokkal is, csak ez nem lehet önbesorolás kérdése. Ha már önbesorolás, akkor Felvidék first: autonóm felvidéki magyar politizálás Szlovákián belül” – mondta.

Gubík László szót ejtett az állampolgárságával felmerülő kérdésekről is: jelen pillanatban ugyanis magyar állampolgár, a szlovákot a Fico-féle állampolgársági ellentörvény miatt 2011-ben elvesztette. A pártelnökséghez szükséges szlovákiai lakcímmel azonban rendelkezik, és papíron az állampolgársági törvény módosításában szabott feltételeknek is megfelel, így visszakaphatja szlovák állampolgárságát. Ha ez sikerül, indulhat majd a parlamenti választáson is. Az új pártelnök azt mondta, az állampolgársága visszaszerzésére három éve van, és jó esélyét látja, hogy ez így is lesz.

